Aislinn Derbez ALARMA a sus fans tras compartir una FOTO; este es su estado de salud tras someterse a una cirugía

Hace un par de horas, Aislinn Derbez, subió una foto a su cuenta de Instagram, la cual alarmó a sus seguidores, pues aparentemente se encuentra recibiendo medicamentos por vía intravenosa, hecho que desató preocupación, ya que hace unos días, su mamá, Gabriela Michel, falleció de manera repentina .

Estado de salud de Aislinn Derbez hoy 10 de diciembre

La fotografía que compartió la actriz por medio de sus historias hizo que surgieran muchas dudas, pues agregó una descripción que dice lo siguiente.

"Si les contara la cantidad de cosas que han pasado este mes... No lo puedo ni creer... Un huracán de locura, sanación y renovación, pero con más paz que nunca y acompañada por tanto amor que me explota el corazón. La tribu que cultivamos lo es todo".

Sus seguidores empezaron a dejar comentarios de preocupación y también de mucho amor, por lo que la también empresaria decidió responder a las dudas de todos, dejando en claro que se encuentra estable; sin embargo, los últimos días han sido un sube y baja de emociones para ella, por lo que ha tenido altibajos de energía y emociones.

"A los que me preguntan si estoy bien... Se me juntaron muchas cosas complejas para digerir en tan poco tiempo... Una remodelación y mudanza difícil, la muerte de mi mamá, un retiro muy mágico de lmdc, una cirugía que llevaba postergando más de un año".

¿De qué fue la cirugía de Aislinn Derbez?

Si bien Aislinn Derbez dejó ver que su estado de salud es estable, compartió que se sometió a una cirugía que postergó por mucho tiempo, por miedo, aunque omitió dar detalles del motivo de dicha operación.

La hija de Eugenio Derbez aprovechó para darle las gracias a su amiga Cecilia por mantenerse cerca de ella en momentos difíciles, pues la ha cuidado como enfermera, nana, mejor amiga y mamá.

Cabe resaltar que el hermano de Aislinn, Vadhir Derbez, se encuentra al lado de ella, acompañándola en su recuperación tras la cirugía.