La influencer Tammy Parra confirma NUEVA relación: “Encontramos la casa de nuestros sueños”
Tammy Parra sorprendió a todos sus seguidores tras dar a conocer que inició una relación 6 meses después de haber terminado con el influencer Diego Rodríguez.
Esta tarde, Tammy Parra anunció con un video en sus redes sociales donde da una importante noticia, la cual emocionó a sus fanáticos. La influencer compartió con todos que ha iniciado una relación con Héctor Klunder, con quien ha compartido varios momentos desde hace meses y se han vuelto inseparables.
¿Quién es el nuevo novio de Tammy Parra?
Héctor Klunder es fundador de la agencia de influencer Marketing Digileap y también es el actual manager de Tammy Parra. Desde hace un par de meses, los seguidores de ambos empresarios habían especulado que se notaba una conexión entre ellos más allá de lo laboral.
Después de varios meses, Héctor y Tammy confirmaron su noviazgo y no solo eso, sino que han dado un paso más, ya que también compartieron que viven juntos.
Por medio de un video de YouTube, la pareja compartió cómo se enamoraron y Héctor platicó que dejó todo por Tammy, ya que decidió mudarse a Guadalajara con ella y tuvo que vender todo para empezar una nueva vida.
"Cancelé casa, vendí camionetas, me salí de una sociedad, porque yo había abierto un estudio de barre".
¿Quiénes han sido novios de Tammy Parra?
Omar Núñez: El también influencer fue pareja de Tammy Parra hace un par de años y se conocieron por medio de redes sociales; fueron una de las parejas más conocidas del Internet; sin embargo, su historia dio un giro inesperado cuando Omar le pidió matrimonio a Tammy y al siguiente día se destapó una infidelidad por parte de él, lo que causó una ola de críticas, pero a la vez apoyo a la influencer.
Diego Rodríguez Doig: Influencer originario de Perú, participó en un conocido reality y en 2022, de acuerdo a SDP Noticias, fue nombrado como uno de los rostros más bellos del mundo. Diego mantuvo una relación corta, pero muy significativa con Tammy Parra; fue en marzo del 2024 cuando ventilaron su amor, pero anunciaron su ruptura en junio de este año.