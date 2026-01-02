3 cortes de cabello para hombre que serán tendencia este 2026

El 2026 pinta para ser uno de los años más importantes en cuanto a la moda se refiere, y este aspecto no solo permerará directamente en el apartado femenino, sino también masculino. Por ende, aquí conocerás los cortes de cabello para hombre que triunfarán a lo largo de este año.

Durante los próximos 12 meses, chicos y grandes por igual podrán disfrutar de una serie de cortes de cabello que seguramente harán que brillen durante los encuentros sociales o con sus respectivas parejas. Dicho esto, aquí conocerás los mejores cortes para hombre que se volverán tendencia en el 2026.

¿Qué cortes de cabello para hombre serán tendencia en 2026?

Aquellos hombres que forman parte de la Generación Z entienden que su apariencia física debe sobresalir del resto. Por ende, los cortes de cabello se podrían volver una tendencia para ellos durante el 2026 dado que estos no solo reinventan los volúmenes, sino que mezclan la actitud de esta generación con la moda que podría atraparlos en los próximos meses.

Te puede interesar: 3 diseños de uñas brillantes y fáciles de hacer

Un ejemplo de lo anterior es el mullet, el cual no es más que un corte de cabello que destaca por no tener completos. Se trata de un peinado en el que el cabello largo es protagonista, pues este se deja crecer hasta la nuca mientras se corta el flequillo, esto con la intención de contar con capas medias y un frontal que enmarca el rostro de manera más clara.

El low fade, también conocido como degradado bajo, se forma a través de la parte inferior de la cabeza para desvanecerse de forma gradual, lo cual hace de esta técnica una de las más demandadas de los últimos meses rumbo al 2026.

Finalmente, otro de los cortes de cabello para hombre que podría brillar en 2026 es el wolf cut, inspirado en los años 90’s que tiene como característica principal las capas marcadas, así como un efecto despeinado que ayuda a que el flequillo largo logre destacar de entre los demás moldes.

¿Cuál es el corte de cabello que mejor va con tu apariencia?

Recuerda que, más allá del aspecto de la moda, la realidad es que el corte de cabello idóneo para ti es aquel con el que te sientas más cómodo y en paz contigo mismo. Por tal motivo, se recomienda que esta información se tome como una simple idea de lo que puedes hacer con tu cabello en este 2026.