Los 5 tintes de rubio que son ideales para ocultar las canas y casi no necesitan del retoque

Hay personas que, por su estilo de pelo, emplean tintes de rubio , tonalidades que les permiten tener su melena con una tonalidad uniforme. Lo que pocos saben es que hay colores que son muy empleados debido a que logran ocultar las canas y usualmente son los que casi no necesitan de retoque.

Si ya estás cansada de ir constantemente al salón de belleza, entonces quédate para que descubras cuáles son esas tonalidades y lo incorpores a tu rutina de pelo.

¿Qué tonos rubios ocultan las canas?

Usualmente, cuando pensamos en pintarnos el cabello, en nuestra mente aparece el principal temor de tener que hacer citas constantes en el salón de belleza para solicitar el retoque de nuestro pelo.

En un portal reconocido por ser una empresa de productos de belleza, dieron a conocer los tintes de rubio que ayudan a ocultar las canas y casi no necesitan del retoque, a diferencia de otros. Estas son las tonalidades que debes emplear:

Rubio Stone: Un tono cenizo que con mucha facilidad se funde con la tonalidad de las canas.

Rubio ámbar luminoso: Aporta luz y rejuvenece; ampliamente recomendado en balayage.

Rubio arena natural: Un color ni frío ni cálido, muy versátil y de cuidados sencillos.

Rubio toffee: Para quienes no quieren una melena rubia muy intensa, este es un color suave para emplear.

Lino: Un neutro que logra funcionar tonalidades frías y cálidas con gran facilidad.

¿Por qué se producen las canas?

El portal oficial de la UNAM, detalla que las canas es un proceso natural que forma parte del envejecimiento o puede ser por una situación hereditaria. Por lo que hay personas que desde los 30 años tienen esos filamentos capilares blanquecinos. Aunque también pueden aparecer por la carencia de vitaminas, estrés, padecimientos, hábitos no saludables (tabaquismo, alcoholismo, dieta con exceso de grasa, maltrato en el pelo o sedentarismo) o exposición al sol.

Ahora ya conoces cuales son los tintes de rubio que te pueden favorecer para ocultar las canas y que casi no necesitan de retoque, considera las tonalidades para que puedas emplearlas fácilmente, así lucirás una melena espectacular.