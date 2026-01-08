Así puedes desintoxicar tu cuerpo tras el maratón Guadalupe-Reyes

Llegó el final de la maratón Guadalupe-Reyes, por lo que muchos comienzan a sentir sus cuerpos distintos por la pesadez, la falta de energía e inflamación abdominal . El exceso de comidas y bebidas ya comienzan a tener sus efectos por lo que es importante hacer una desintoxicación del cuerpo para eliminar lo que no hace falta.

Cuando hablamos de desintoxicación , nos referimos a darles una ayudita a los órganos que funcionan como filtros que son el hígado, los riñones para que eliminen las impurezas.

Algo que te recomendamos es que no esperes hasta el próximo lunes para empezar sino los síntomas van a persistir. Por eso comienza hoy para limpiar tu cuerpo rápidamente.

¿Cómo desintoxicar el pueblo?

La inflamación es una respuesta de tu sistema inmune ante el exceso de toxinas. Es por eso que es importante escuchar a tu cuerpo. Sigue estos pasos:

Hidratación estratégica

Con los festejos se consume mucha azúcar refinada, harinas y en algunos casos alcohol, por ende se produce una deshidratación a nivel celular. Como consecuencia puedes sentir fatiga, dolor de cabeza y malestares generales.

Puedes comenzar a tomar agua tibia con limón al inicio del día. Así podrás equilibrar el pH de tu cuerpo y activa el sistema digestivo.

La hidratación es fundamental.|Canva

Opta por las infusiones naturales como el té verde, el té de jengibre o el de diente de león. El jengibre es un potente antiinflamatorio natural que te ayudará a reducir la hinchazón abdominal de inmediato.

Lo más importante es que dejes rápidamente las bebidas azucaradas ya que hacen que el cuerpo retenga más líquidos.

¿Cómo desinflamar el abdomen?

Para desinflamarte no tienes que hacer dietas sino que debes elegir con sabiduría tus alimentos. Integra fibra verde en tus platos, agrega lo más que puedas vegetales de hoja verde como espinacas, acelgas y brócoli. Estos contienen clorofila, que ayuda a limpiar la sangre y mejorar la digestión.

También elegir proteínas magras como pollo a la plancha, pescado o claras de huevo. Evita las carnes rojas y los embutidos, ya que su digestión es más pesada y lenta.

Por último, pero no menos importante, consume frutas como piña, la sandía y el melón son diuréticos naturales. Te ayudarán a ir al baño con más frecuencia y a eliminar las toxinas.

