Los mejores trucos para que tu celular funcione más rápido

Seguramente en más de una ocasión has notado la reducción de velocidad de tu celular . Las causas pueden ser varias por lo que es importante que lo tengas en cuenta para devolverle el correcto funcionamiento.

¿Sin resolverse? María Elena Galindo revela quiénes serían las principales herederas de Silvia Pinal

En esta oportunidad te vamos a ofrecer diferentes soluciones para que puedas recuperar el rendimiento sin necesidad de ir a un soporte técnico o comprar un nuevo dispositivo .

¿Cómo recuperar la velocidad de tu celular?

Una de las acciones más comunes de realizar es la de reiniciar el dispositivo ya que cuando haces esto se cierran los procesos en segundo plano que pueden quitarle velocidad.

Ten en cuenta que realizar reinicios periódicos ayuda a liberar memoria RAM y restablecer el funcionamiento de las aplicaciones, lo que puede mejorar de inmediato la velocidad.

Por otro lado, también tienes que hacer las actualizaciones del sistema operativo para incluir mejoras de seguridad y optimización del rendimiento. Estas actualizaciones corrigen errores, reducen el consumo de recursos y mejoran la compatibilidad con nuevas aplicaciones.

Verifica el almacenamiento.

Otra cuestión que tienes que tener en cuenta es que el almacenamiento lleno causa bajo rendimiento. Los dispositivos requieren un porcentaje mínimo de espacio libre para operar correctamente; por lo general, se recomienda conservar al menos un 10% de la capacidad total.

Para que tu teléfono mantenga su velocidad debes detener las aplicaciones desde la configuración ya que el uso simultáneo de varias aplicaciones puede saturar los recursos del dispositivo y afectar su velocidad.

El modo ahorro que se encuentra disponible en Android y en iOS, limita diversas funciones del dispositivo para extender la autonomía. La función en cuestión desactiva procesos en segundo plano, reduce la velocidad del procesador y restringe la actividad de ciertas aplicaciones, lo que puede acarrear una disminución perceptible del rendimiento general.

Aplica estos consejos para que tu teléfono funcione de la mejor manera y puedas solucionarlo desde casa.