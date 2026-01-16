Las uñas cortas y limpias son la tendencia en manicura 2026

La manicura es una de las prácticas de belleza más versátiles debido a que podemos usar diferentes formas de uñas como redonda, cuadrada, stiletto, entre otras. A su vez también se puede jugar con los colores y diseños.

En este año la tendencia se viste con efectos y acabados más sofisticados y llamativos, también para uñas cortas. Es importante que tengas en cuenta que se va a optar por la manicura corta y que evoque limpieza.

"Los tonos tierra siguen marcando la pauta. Entre ellos, destacan los marrones cálidos, los terracota y el marrón chocolate, que aportan un aire sofisticado. El azul petróleo se posiciona como uno de los tonos estrella, perfecto para quienes buscan un toque moderno y elegante. Los verdes oscuros, como el verde militar y el verde bosque, se consolidan como un 'must'. Estos tonos ofrecen un estilo refinado y natural",manifiestan las especialistas.

¿Cuáles son los diseños de uñas cortas en tendencia?

Efecto ojos de gato

Esta es una técnica que vuelve con fuerza para convertirse en una de las favoritas. El efecto nos brinda un acabado magnético y profundo que nos hace recordar a las piedras preciosas o los ojos felinos bajo el sol.

Quienes quieren probarlo tienen que utilizar un esmalte magnético que con la ayuda de un imán especial, crea una línea de brillo en el centro de la uña que cambia según el ángulo de la luz. Además, se puede realizar en una gran variedad de colores, adaptándose a cualquier estilo y ocasión.

Efecto degradado

Este efecto también se conoce como ombré y sigue siendo uno de los más requeridos en el salón de belleza. El mismo consiste en una transición suave entre dos o más colores, consiguiendo un efecto difuminado que evoca el arte de la tinta. Es ideal para quienes buscan un 'look' delicado y artístico, con un toque de sofisticación.

Efecto carey

Este efecto está inspirado en el aspecto del caparazón de tortuga, con su característico patrón moteado en tonos marrones, dorados y negros. El efecto carey también puede adaptarse a otros tonos más modernos y atrevidos. El resultado es una manicura elegante y versátil que complementa cualquier estilo, dándole un toque único y sofisticado.

Efecto cromado

Por otro lado tenemos el efecto cromado que se basa en los tonos más intensos y profundos de la temporada: granates, marrones, azul marino e incluso negro cromado están entre los favoritos.

