7 diseños de uñas estilo BTS para una manicura Kpop

BTS es un grupo musical surcoreano de K-Pop que también son conocidos como Bangtan Sonyeondan o Beyond The Scene. Ellos tuvieron su debut en el 2013 bajo la empresa Big Hit Entertainment (hoy HYBE).

Estos cantantes se han vuelto famosos a nivel mundial debido a su música, coreografías, mensajes sociales y cuentan con una gran base de fans que se llaman ARMY .

En estos días se confirmó que BTS incluyó a México en su gira mundial 2026. Para que estés a tono pues te vamos a contar sobre los mejores diseños de uñas que puedes lucir ya que están inspirados en la banda.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas estilo BTS?

Estilo coreano

Una de las primeras opciones es la de pintar tus uñas en colores morados y rosados. A ello tienes que agregar palabras como ARMY, JIN, BTS, entre otras. Es un estilo sencillo pero con mucha presencia.

Estos colores son sobrios.|Pinterest

Uñas con personajes

Otra de las opciones es que puedas llevar a los personajes en tu manicura. Esto te brindará un estilo único y podrás llevar a tus cantantes favoritos a todos lados. También agrega estos tiernos muñequitos.

Esta opción es muy tierna.|Pinterest

Personajes en tonos pastel

Luego tenemos este estilo que se basa en los personajes, pero en este caso la base tiene que ser en colores pasteles y la cara de los cantantes con un tono caricaturesco.

Los rostros son caricaturescos.|Pinterest

Uñas blanco y negro

Otra de las opciones si quieres algo más sobrio es el de optar por uñas blancas y negras. Sobre ella puedes escribir palabras como Army, BTS o la que tu quieras que te lleve a relacionarlo con la banda.

Estos tonos nunca fallan.|Pinterest

Uñas blancas

También puedes optar por las uñas completamente blancas. Este es un color que no falla y que es muy versátil. Sobre ellas puedes escribir frases en negro.

El blanco no falla.|Pinterest

Combinación blanco y negro

Volvemos a los colores blancos y negros pero con otros diseños que te harán lucir más que bien.

La combinación es infaltible.|Pinterest

Uñas galácticas

Por último, tenemos este diseño que consta de uñas al estilo galaxia con la palabra BTS y dibujos que puedes ir agregando o quitando.