7 diseños de uñas estilo BTS para una manicura Kpop
Podrás llevar a tus ídolos de una manera original y divertida, a donde quieras.
BTS es un grupo musical surcoreano de K-Pop que también son conocidos como Bangtan Sonyeondan o Beyond The Scene. Ellos tuvieron su debut en el 2013 bajo la empresa Big Hit Entertainment (hoy HYBE).
Estos cantantes se han vuelto famosos a nivel mundial debido a su música, coreografías, mensajes sociales y cuentan con una gran base de fans que se llaman ARMY .
En estos días se confirmó que BTS incluyó a México en su gira mundial 2026. Para que estés a tono pues te vamos a contar sobre los mejores diseños de uñas que puedes lucir ya que están inspirados en la banda.
¿Cuáles son los mejores diseños de uñas estilo BTS?
Estilo coreano
Una de las primeras opciones es la de pintar tus uñas en colores morados y rosados. A ello tienes que agregar palabras como ARMY, JIN, BTS, entre otras. Es un estilo sencillo pero con mucha presencia.
Uñas con personajes
Otra de las opciones es que puedas llevar a los personajes en tu manicura. Esto te brindará un estilo único y podrás llevar a tus cantantes favoritos a todos lados. También agrega estos tiernos muñequitos.
Personajes en tonos pastel
Luego tenemos este estilo que se basa en los personajes, pero en este caso la base tiene que ser en colores pasteles y la cara de los cantantes con un tono caricaturesco.
Uñas blanco y negro
Otra de las opciones si quieres algo más sobrio es el de optar por uñas blancas y negras. Sobre ella puedes escribir palabras como Army, BTS o la que tu quieras que te lleve a relacionarlo con la banda.
Uñas blancas
También puedes optar por las uñas completamente blancas. Este es un color que no falla y que es muy versátil. Sobre ellas puedes escribir frases en negro.
Combinación blanco y negro
Volvemos a los colores blancos y negros pero con otros diseños que te harán lucir más que bien.
Uñas galácticas
Por último, tenemos este diseño que consta de uñas al estilo galaxia con la palabra BTS y dibujos que puedes ir agregando o quitando.