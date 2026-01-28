Así puedes usar el vinagre y el bicarbonato para blanquear tu ropa

Cuando de lavar se trata, existen diferentes productos que pueden ayudar a quitar algunas manchas en la ropa; sin embargo, algunas personas han asegurado que existe un remedio casero ideal para cuidar la ropa blanca cuando se mete a la lavadora.

Cabe mencionar que este tipo de remedios se han pasado de generación en generación, por lo que aquí te diremos el secreto que te va a ayudar a cuidar de mejor forma tus prendas de vestir. Especialmente, cuando se trata de ropa blanca se debe de tener mucho cuidado, pues si no se trata de manera adecuada, podría dañarse la tela y el color.

Incluso, en algunas ocasiones el uso frecuente de prendas blancas pueden poner amarillas algunas zonas, con manchas difíciles de quitar y con un color muy apagado. Sin embargo, con dos ingredientes que se pueden encontrar en casa, el color blanco puede regresar a la normalidad.

¿Cómo cuidar la ropa blanca con vinagre y bicarbonato?

De acuerdo con los conocedores en la materia, con vinagre blanco y bicarbonato las manchas de la ropa de color blanco se van a quitar, pero no solo eso, sino que es uno de los remedios caseros más efectivos para poder cuidar la ropa de forma correcta y efectiva.

Para quienes no conozcan, el vinagre blanco es un ácido suave que sirve como desinfectante. Cuando se utiliza para lavar la ropa, tiene la función de disolver residuos de jabón que se puedan pegar a las telas, los cuales llegan a ser las culpables de que las prendas pierdan su color.

Mientras que el bicarbonato de sodio, es una sustancia que sirve para limpiar y blanquear las prendas, también ayuda a equilibrar el ph del agua, lo que ayuda a hacer más efectivo el efecto del jabón y a quitar la mugre que se puede quedar pegada en las telas.

En caso de querer poner en práctica este remedio, se debe de agregar media taza de vinagre blanco en donde se pone el jabón o al final en la etapa del enjuage. Mientras que el bicarbonato se debe poner dos o tres cucharadas, cuando se va a comenzar a lavar la ropa.

