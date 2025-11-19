Ya no más metal y dorado: esta es la tendencia que todos quieren usar esta Navidad 2025

La Navidad 2025 llega con un giro total en la decoración , tanto que tendrás que decirle adiós a los brillos metálicos, los tonos dorados excesivos y los adornos que dominaron cada sala en temporadas pasadas. ¿Cuáles son las tendencias en decoración? Este año, las propuestas apuntan hacia ambientes cálidos y conectados con la naturaleza, con inclinaciones hacia la madera reciclada, el papel artesanal y los textiles naturales.

Según expertos en decoración, como Revista de Interiores, lo que está de moda es apostar por la sostenibilidad, la calidez y lo auténtico dentro del hogar.

Una forma de inspirarte al elegir tus decorativos es pensar en el minimalismo, una corriente cuyo lema es “menos es más”; es decir, no necesitas tantos objetos para crear un espacio armonioso.

(ESPECIAL/CANVA) Esta Navidad apuesta por lo ecológico y con ambientes cálidos.

Uno de los consejos clave en esta tendencia es apostar por colores neutros y elementos nostálgicos que puedan usarse hoy en día. Por ejemplo, fruta seca, cordones de tela y adornos elaborados con textiles reciclados.

¿Cuál es el color que se usa para esta Navidad 2025?

Para este 2025, los expertos en decoración apuestan por tonos neutros y naturales, como mencionamos antes. Puedes usar colores inspirados en la tierra, como marrón, terracota, verde musgo o beige.

¿Cuándo se pone el árbol de Navidad?

El árbol de Navidad se coloca tradicionalmente el 1 de diciembre, ya que es la fecha en la que oficialmente inicia la temporada decembrina. Sin embargo, cada familia tiene su propia costumbre. Hay quienes lo ponen justo después del Día de Muertos, pero si eres religioso, la mejor fecha es el 8 de diciembre, cuando se celebra el Día de la Inmaculada Concepción.

Sea cual sea la fecha que elijas para poner el arbolito, así como los decorativos y colores, lo más importante en estas fechas es compartir con la familia, amigos y seres queridos.