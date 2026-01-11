Esta era la colaboración que tenían preparada Yeison Jiménez y Ángela Aguilar antes de la muerte del cantante

La muerte de Yeison Jiménez generó mucho ruido al respecto; aunque era un cantante colombiano, se destaca por cantar música ranchera, logrando que ciertos mexicanos reconocieran su estilo y obtuviera notoriedad en el mundo del entretenimiento, por eso su fallecimiento generó mucha conmoción.

Desde entonces se ha dado a conocer todo tipo de detalles sobre el cantante; lo que pocos sabían es que tenía una colaboración preparada con Ángela Aguilar, un proyecto que durante cierto tiempo permaneció en la oscuridad hasta su muerte; te contamos lo que pasó.

¿Qué fue lo que pasó con Yeison Jiménez?

Aunque las investigaciones siguen, se sabe que Yeison Jiménez junto a otras personas fallecieron en un trágico accidente aéreo, quien iba en camino a otro destino para continuar con sus presentaciones.

En un reconocido medio nacional, se dio a conocer que antes de la muerte del cantante, ya se tenía contemplada una colaboración con Ángela Aguilar, donde se explica que ella lo buscó en redes sociales para poder hacer un proyecto juntos, el cual pudo grabarse sin ningún problema.

Del proyecto solamente faltaba poder hacer el video musical para tener todo el tema. Dentro de la entrevista, resaltó que era una melodía muy linda y que deseaba que pronto pudiera salir a la luz para poder ser escuchada. Dejando en claro su unión con el género y el público mexicano.

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha hablado sobre el deceso del artista; el único ha sido Pepe Aguilar, quien en sus historias de Instagram subió una imagen del joven cantante y un mensaje de condolencias para los familiares.

¿Cuál fue la primera canción de Yeison Jimenez?

Yeison Jiménez desde el 2001 se encontraba activo en el mundo del entretenimiento, puesto que participaba en todo tipo de festivales y concursos, logrando gran reconocimiento. Se sabe que de las primeras canciones que grabó fue “Te deseo lo mejor”, siendo un momento clave para dar inicio a su carrera.

Desde entonces se ha dedicado a construir su carrera en el mundo del entretenimiento, teniendo una importante influencia del género mexicano, explicando que su padre era lo que escuchaba. Por eso, su muerte generó un fuerte impacto en sus seguidores.