La fecha EXACTA en la que puedes empezar a poner tu decoración de Navidad: esto dice la tradición

Cada año surge la misma duda: ¿cuándo es el momento adecuado para sacar el árbol, las luces y los adornos navideños? Aunque muchos se adelantan por el entusiasmo de la temporada, existe una fecha exacta que la tradición señala como el inicio oficial para colocar la decoración de Navidad.

De acuerdo al calendario cristiano, los árboles de Navidad deben ponerse al comienzo del Adviento, que es el período previo a esta celebración, donde se conmemora el nacimiento de Jesús y también se considera una etapa de preparación. Este ritual suele empezar el cuarto domingo antes de Noche Buena, que este año será el domingo 30 de noviembre.

Sin embargo, según publicó la revista Elle, muchas personas también eligen dar comienzo a esta costumbre el 8 de diciembre, día en la que se celebra la Virgen Inmaculada o Virgen de la Purísima Concepción.

La tradición de poner árboles de Navidad en los hogares: este es su significado

La tradición de poner árboles de Navidad tiene sus raíces en Europa central, especialmente en Alemania, y comenzó alrededor del siglo XVI. Los primeros pinos navideños fueron adornados con manzanas, velas y nueces.

Esta práctica se popularizó como parte de la celebración cristiana del nacimiento de Jesús, simbolizando la vida eterna gracias al árbol de hoja perenne.

La costumbre se expandió a otros países europeos durante los siguientes siglos y llegó a Estados Unidos a principios del siglo XIX con inmigrantes, de acuerdo al medio CNN.

Con el tiempo, la decoración fue evolucionando, incluyendo luces eléctricas, guirnaldas, bolas de vidrio y figuras, convirtiéndose en la tradición moderna que conocemos en la actualidad.

¿Por qué se hacen regalos en Navidad?

Otra tradición durante la Navidad es hacer regalos, pero tiene que ver con varias raíces históricas y simbólicas que se entrelazan:

