Qué significa que las personas usen uñas coffin, según la psicología

Antes en la manicura no había muchas opciones; en la actualidad ya el panorama se ha ampliado completamente, permitiendo que las personas puedan obtener un estilo que se adapte a ellos. Por eso nacieron las uñas coffin , ya que es un estilo intermedio entre la forma cuadrada y la stiletto.

Tal vez no lo parezca, pero el seleccionar esa forma tiene un importante significado dentro de la psicología; es así que te detallaremos qué puede representar en los usuarios el usar el estilo de uña que ya mencionamos al inicio.

¿Qué dicen las uñas sobre la psicología de una persona?

Recordemos que las uñas coffin se destacan por hacerse angostas al acercarse a la punta de la uña, además de resaltar por tener un corte cuadrado; por esa razón se vuelven una alternativa para aquellas personas que no se deciden entre el estilo cuadrado o stiletto.

En la cuenta de Browlovers Cancún, detalla que las personas que usan esa forma se caracterizan por reflejar la determinación y el poder de quien lo usa. En un portal internacional, se destaca que quienes lo usan son atrevidas, irradian audacia y suelen vivir sin complejos, por lo que aman llamar la atención.

En sencillas palabras, podemos decir que suelen ser aquellos que no necesitan seguir tendencias, puesto que las crean, que no le temen a ser el centro de atención y que tienen una forma de ser fuerte, según la psicología.

¿Qué diferencia hay entre las uñas coffin y ballerina?

Es usual que entre las personas haya confusión cuando se habla de las uñas coffin y ballerina, puesto que ambas opciones pueden resultar similares, pero son muy diferentes entre ellas.

Por un lado, la coffin tiene las orillas laterales más marcadas y rectas, mientras que la ballerina tiene los laterales más redondeados; va a parecer que te hicieron una uña almendrada y después limaron la punta. Ahora te será muy fácil identificarlas. Ahora ya sabes qué nos dice la psicología sobre los clientes que optan por ese estilo más atrevido.