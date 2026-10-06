Conoce cómo puedes hacer murciélagos de cartón a través del reciclaje creativo de rollos de papel higiénico, este se ha convertido en uno de los recursos favoritos del bricolaje familiar durante la temporada de Halloween y el Día de Muertos.

Este material, que habitualmente desechamos sin pensarlo, ofrece una estructura cilíndrica perfecta, firme y ligera, ideal para dar vida a todo tipo de criaturas nocturnas sin necesidad de invertir en costosos adornos plásticos.

Involucrar a los más pequeños en la transformación de estos cartones no solo estimula su motricidad y creatividad, sino que les enseña el valor del supra-reciclaje mientras preparan la casa para la noche más terrorífica del año.

Caminos de la Vida | Programa 06 de octubre 2026

3 ideas para hacer murciélagos con rollos de papel higiénico

El clásico murciélago de alas extendidas

Limpia por completo el rollo de cartón. Presiona con tus dedos uno de los bordes circulares hacia el interior para formar una pestaña curva.

Pinta toda la estructura de cartón con pintura acrílica negra o café oscura y déjala secar por 15 minutos. En una hoja de cartulina negra, dibuja la silueta de dos alas de murciélago unidas por el centro.

Pega las alas en la parte posterior del tubo usando pegamento escolar blanco o silicón frío. Termina decorando el rostro pegando dos ojos móviles de plástico.

3 ideas para hacer murciélagos con rollos de papel paso a paso|Pinterest

El murciélago dulcero o sorpresa

Toma el rollo de papel y realiza el doblez curvo en solo uno de los extremos para formar las orejas. Forra el cilindro de cartón envolviéndolo con papel seda de color morado o naranja. Recorta dos alas sencillas en fomi negro con brillantina y pégalas a los costados del rollo.

El murciélago colgante invertido

3 ideas para hacer murciélagos con rollos de papel paso a paso|Pinterest

Pinta el rollo de papel higiénico de color negro mate y realiza el clásico doblez de orejas en la parte superior. A diferencia de los modelos anteriores, las alas de este diseño se cortarán por separado y se pegarán apuntando hacia abajo.

Pega dos ojos rojos de fomi en la cara y cuelga tu hilera de murciélagos de las lámpara, techos o ramas del jardón para lograr un efecto flotante.

