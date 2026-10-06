Fabricar tu propia calaverita o contenedor para pedir dulces te da la libertad de inspirarte de tus personajes favoritos, como los Saja Boys, los villanos de la película K-Pop Demon Hunters.

Tras el arrollador éxito de la cinta animada, los grandes antagonistas sonla temática perfecta para añadir música, brillo y un toque místico a tu recolección de golosinas.

Hacer un contenedor temático en casa no requiere de materiales costosos; el secreto del éxito radica en capturar los rasgos distintivos que vuelven locos a los fanáticos.

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5 ideas para hacer una calaverita de los Saja Boys para pedir dulces

La cubeta Derpy Tiger con glitter azul

Es el accesorio definitivo para esta temporada. Inspirado en la mascota y los visuales del grupo, consiste en tomar una cubeta tradicional en forma de calabaza y aplicarle una base de pintura en aerosol de color azul brillante o azul gloss. El toque maestro es dibujar los ojos grandes y cubrir la superficie con diamantina.

Cubeta Derpy Tiger con glitter azul|Netflix

El bote de refresco gigante "Soda Pop"

Haciendo honor al éxito musical más reproducido de la banda, puedes fabricar una calaverita con forma de lata de refresco de edición limitada. Recicla un bote cilíndrico grande de cartón y fórralo de vinil holográfico. Diseña en la parte frontal un logotipo personalizado que combine el nombre de los Saja Boys con burbujas y destellos de neón.

Contenedor de colmena

Una cubeta transparente tipo acrílico decorada en su contorno con ilustraciones de los rostros de Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby de los Saja Boys.

5 ideas para hacer una calaverita para pedir dulces de los Saja Boys|Pinterest

La calaverita mística

Toma una cubeta negra mate e instálale en el borde interior una serie de tiras de papel celofán morado que simulen llamas de fuego místico. También dibuja los símbolos rúnicos de posesión de almas que aparecen en el vídeo de Your Idol.

El micrófono-bocina recolector de almas

Utiliza un cono grande de cartón grueso como base y únelo a una esfera plástica hueca cortada por la mitad en la parte superior para que sirva de depósito. Pinta toda la estructura de color plata cromada o negro satinado.