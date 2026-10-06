5 manualidades con llantas viejas para decorar tu jardín en octubre

Decorar el jardín durante octubre de 2026 ofrece la oportunidad perfecta para experimentar con texturas rústicas, colores cálidos y temáticas que celebran tanto la llegada del otoño como las festividades de Halloween y Días de Muertos. Aprovecha para reciclar llantas viejas para decorar tu jardín.

Sin embargo, adquirir ornamentos exteriores de gran formato en tiendas comerciales puede representar una inversión considerable y, a menudo, carecen de originalidad.

El upcycling reciclaje creativo de llantas viejas se presenta como la solución ideal para los entusiastas del diseño exterior; el caucho es un material sumamente duradero, impermeable y flexible, capaz de soportar la intemperie mientras se transforma en el lienzo perfecto para tus proyectos de temporada.

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5 manualidades con llantas viejas para decorar tu jardín en Halloween

Maceteros en forma de calabazas gigantes

El proyecto consiste en tomar una llanta y realizar cortes verticales en los bordes para luego voltear el caucho, lo que le otorga una silueta orgánica y redondeada. Aplica una base de pintura naranja y añade un tallo en la parte superior.

Manualidades con llantas viejas para decorar tu jardín en octubre|Pinterest

Arañas gigantes de rincón

El cuerpo central se compone de una llanta pintada de negro mate. Para las patas articuladas, se utilizan secciones de mangueras de drenaje flexibles o tubos de PVC que se insertan en perforaciones previamente hechas con taladro en los costados del neumático.

Manualidades con llantas viejas para decorar tu jardín en octubre|Pinterest

El caldero de bruja botánico

Para lograrlo, se apilan verticalmente dos o tres llantas pintadas de color negro satinado. En la superficie se coloca una planta colgante de follaje denso o tonalidades místicas que simule el efecto de una poción mágica hirviendo y derramándose por los costados.

Manualidades con llantas viejas para decorar tu jardín en octubre|Pinterest

Torres de neumáticos tipo Jack-o'-lantern

Consiste en limpiar minuciosamente tres llantas y apilarlas una sobre otra para ganar altura visual en los rincones del porche o jardín y pintarlas de naranja, dibujando expresiones faciales con acrílico negro.

Manualidades con llantas viejas para decorar tu jardín en octubre|Pinterest

Pozos de los deseos otoñales con minitejado

Se apilan tres llantas pintadas con un patrón que simule ladrillos de piedra gris o terracota. Utilizando dos listones de madera fijados a los costados del neumático, se construye un pequeño techo a dos aguas cubierto con ramas secas, piñas de pino y hojas de colores.