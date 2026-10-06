5 manualidades con llantas viejas para decorar tu jardín en octubre
Descubre cómo transforma las llantas viejas y olvidadas de tu garaje en espectaculares piezas decorativas que llenarán tu jardín de magia durante octubre
Decorar el jardín durante octubre de 2026 ofrece la oportunidad perfecta para experimentar con texturas rústicas, colores cálidos y temáticas que celebran tanto la llegada del otoño como las festividades de Halloween y Días de Muertos. Aprovecha para reciclar llantas viejas para decorar tu jardín.
Sin embargo, adquirir ornamentos exteriores de gran formato en tiendas comerciales puede representar una inversión considerable y, a menudo, carecen de originalidad.
El upcycling reciclaje creativo de llantas viejas se presenta como la solución ideal para los entusiastas del diseño exterior; el caucho es un material sumamente duradero, impermeable y flexible, capaz de soportar la intemperie mientras se transforma en el lienzo perfecto para tus proyectos de temporada.
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5 manualidades con llantas viejas para decorar tu jardín en Halloween
- Maceteros en forma de calabazas gigantes
El proyecto consiste en tomar una llanta y realizar cortes verticales en los bordes para luego voltear el caucho, lo que le otorga una silueta orgánica y redondeada. Aplica una base de pintura naranja y añade un tallo en la parte superior.
- Arañas gigantes de rincón
El cuerpo central se compone de una llanta pintada de negro mate. Para las patas articuladas, se utilizan secciones de mangueras de drenaje flexibles o tubos de PVC que se insertan en perforaciones previamente hechas con taladro en los costados del neumático.
- El caldero de bruja botánico
Para lograrlo, se apilan verticalmente dos o tres llantas pintadas de color negro satinado. En la superficie se coloca una planta colgante de follaje denso o tonalidades místicas que simule el efecto de una poción mágica hirviendo y derramándose por los costados.
- Torres de neumáticos tipo Jack-o'-lantern
Consiste en limpiar minuciosamente tres llantas y apilarlas una sobre otra para ganar altura visual en los rincones del porche o jardín y pintarlas de naranja, dibujando expresiones faciales con acrílico negro.
- Pozos de los deseos otoñales con minitejado
Se apilan tres llantas pintadas con un patrón que simule ladrillos de piedra gris o terracota. Utilizando dos listones de madera fijados a los costados del neumático, se construye un pequeño techo a dos aguas cubierto con ramas secas, piñas de pino y hojas de colores.