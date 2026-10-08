El éxito de la película animada de Netflix, K-Pop: Demon Hunters, ha desatado una verdadera ola de coleccionismo entre los fanáticos del género urbano y la animación contemporánea. Conoce 5 diseños de stickers de Baby Rumi para que puedas imprimir gratis y demostrar que eres el mayor fan.

Tras el estreno, las redes sociales se han inundado de animaciones derivadas y videos musicales enfocados en Baby Rumi, la versión infantil de la carismática líder y vocalista principal de la banda HUNTR/X.

Esta faceta del personaje, caracterizada por sus enormes ojos brillates, su icónico cabello morado y sus travesuras místicas, se ha convertido en el elemento kawaii favorito de la comunidad para personalizar todo tipo de útiles escolares y accesorios de papelería.

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5 stickers de Baby Rumi para imprimir gratis para los fans de las Guerreras K-Pop

El stikcer de Baby Rumi Chibi con el micrófono místico

Esta plantilla presenta a la pequeña híbrida en formato chibi, sosteniendo un micrófono de juguete que emite destellos de energía morada en alusión a su habilidad de resonancia sónica.

5 stickers de Baby Rumi para imprimir GRATIS para los fans de Kpop Demon Hunters|Pinterest

Baby Rumi con el Dumpling Squishy de la suerte

Inspirado de forma directa en los cortos animados y coleccionables más virales de la franquicia, este diseño muestra a la pequeña comiendo o abrazando un tierno y esponjoso mandú de carita sonriente.

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La versión de batalla Mini Guerrera con marcas de poder

El arte digital ilustra a Baby Rumi en una pose de acción dinámica, portando una versión miniatura de su espada azul Saingeom mientras sus marcas de herencia demoníaca se iluminan sutilmente en sus mejillas.

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Baby Rumi y Derpy Tiger

Este formato de sticker une a la pequeña líder junto a Derpy Tiger, el despistado pero adorable tigre que actúa como el compañero de aventuras de las chicas de HUNTR/X. Las expresiones divertidas y llenas de complicidad de ambos personajes en el dibujo hacen que este sticker sea excelente para personalizar botes de agua, termos metálicos o tazas de desayuno.

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Marco de etiquetas escolares personalizables de HUNTR/X

No se trata solo de una figura recortable, sino de un marco o etiqueta rectangular decorada en los bordes con ilustraciones de Baby Rumi en diferentes estados de ánimo. El centro de la pegatina cuenta con líneas limpias en blanco para que puedas escribir tu nombre.