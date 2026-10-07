Si no sabes cómo adornar tu árbol de Navidad es estas fiestas, debes conocer que la evolución del diseño de interior festivo se despide del tradicional moño rojo rígido y estridente en 2026.

En el contexto del diseño residencia actual, la decoración navideña ha dejado de ser una acumulación caótica de adornos pesados para alinearse con principios de elegancia sobria, texturas orgánicas y continuidad visual.

El abandono de los lazos armados con alambres gruesos no implica restarle espíritu festivo a las salas de estar, sino dar la bienvenida a propuestas fluidas que interactúan mejor con las luces parpadeantes y aportan una ligereza visual sumamente contemporánea.

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3 tendencias que reemplazan a los moños para el árbol de Navidad 2026

Cintas fluidas estilo minimalista

La elegancia actual prescinde de la rigidez estructural. La tendencia del drop ribbon consiste en utilizar lazos de materiales con caída ligera y orgánica, como el lino fino o la gasa de algodón en tonalidades champagne, terracota o verde oliva.

En lugar de armar moños con múltiples bucles, el listón se amarra con un nudo simple en la parte superior o en ramas estratégicas, dejando que los extremos caigan libremente hacia el suelo de forma vertical y sutil.

Adiós a los moños para el árbol de Navidad: 3 tendencias para este 2026|Pexels: Jonathan Borba

El bosque encantado: follajes y flores botánicas

Inspirada en el mundo orgánico más puro, esta propuesta sustituye el peso visual del lazo por elementos directamente extraídos de la naturaleza.

Los expertos sugieren poblar el árbol con ramas alargadas que sobresalgan de la silueta tradicional, follaje preservado tipo pampas, bellotas naturales y flores no navideñas en tonos borgoña, cereza y vinotinto para inyectar profundidad.

Adiós a los moños para el árbol de Navidad: 3 tendencias para este 2026|Pexels: Laura Oliveira

Transparencias artísticas y cristales flotantes

Para las casas modernas de enfoque minimalista y arquitectónico, el brillo ya no proviene de adornos estridentes, sino de la refracción de la luz a través de superficies limpias.

Esta tendencia utiliza una paleta de colores muy limitada, protagonizada por esferas de cerámica mate, estrellas de cristal translúcido y campanas texturizadas que parecen flotar alrededor de las ramas.

