La acumulación de humedad en el hogar es un problema común que no solo daña la estructura de las paredes y muebles, sino que también propicia la aparición de moho y hongos, detonantes de alergias y problemas respiratorios. Aunque los deshumidificadores eléctricos son una opción, la naturaleza nos ofrece una alternativa viva, decorativa y sumamente ecológica: las plantas deshumidificadoras.

Ciertas especies vegetales tienen la capacidad biológica de absorber el vapor de agua flotante en el ambiente directamente a través de los estomas de sus hojas para nutrirse. Al reducir los niveles de saturación en el aire, estas plantas rompen el ciclo de condensación que el moho necesita para colonizar tu hogar.

Detrás de cámaras de "¿Quién Quiere Ser Millonario?” Así fue la experiencia de Josue González

Plantas que absorben la humedad de casa y ayudan a prevenir el moho

El lirio de la paz

Absorbe la humedad del aire a través de sus grandes hojas verdes, regulando el clima de las habitaciones. Además, la NASA demostró que es capaz de filtrar contaminantes químicos del aire como el benceno y el formaldehido. Es ideal para el cuarto de baño o pasillos oscuros, ya que prospera muy bien en ambientes con poca luz y alta humedad.

Plantas que absorben la humedad de casa y ayudan a prevenir el moho|Pexels: Subhrajyoti Paul

Helecho de Boston

Actúa como una esponja vegetal aérea. Necesita absorber grandes cantidades de humedad suspendida para mantener sus frondas verdes y arqueadas. Su presencia reduce drásticamente las condiciones que favorecen el crecimiento de esporas de moho en las esquinas de los techos.

Helecho de Boston|unknown

Planta de serpiente o lengua de suegra

A diferencia de otras plantas, realiza un intercambio gaseoso muy eficiente que le permite aprovechar la humedad ambiental nocturna sin necesidad de riegos constantes. Al absorber el agua del aire, reseca el ambiente circundante limitando la supervivencia de los hongos.

Planta de serpiente o lengua de suegra|Pexels: Ryszard Zaleski

Hiedra inglesa

Estudios botánicos han sugerido que la hiedra inglesa ayuda a reducir la cantidad de moho flotante en el aire en habitaciones cerradas. Sus hojas capturan las partículas de humedad y frenan la proliferación de hongos en superficies de madera o yeso.

