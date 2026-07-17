La diarrea y el dolor de estómago son molestias digestivas frecuentes que pueden aparecer por diferentes causas, como cambios en la alimentación, infecciones o irritación intestinal. Aunque suelen mejorar con el paso del tiempo, es importante tomar medidas para cuidar el organismo y favorecer la recuperación.

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Conocer qué hacer ante estos síntomas puede ayudar a reducir las molestias y evitar problemas como la deshidratación. Desde mantener una buena hidratación hasta elegir alimentos adecuados, existen recomendaciones que pueden contribuir a aliviar el malestar.

¿Cómo aliviar la diarrea y el dolor de estómago?

Para aliviar la diarrea y el dolor de estómago, es importante aplicar medidas que ayuden a disminuir las molestias y permitan que el sistema digestivo vuelva a funcionar con normalidad. Una de las principales recomendaciones es mantener una alimentación ligera, eligiendo opciones que sean fáciles de procesar y evitando aquellos alimentos que puedan aumentar la irritación intestinal.

Durante los primeros días, pueden ser útiles alimentos como arroz blanco, pan tostado, plátano, manzana cocida, papas hervidas y caldos suaves. También es recomendable evitar comidas en exceso de grasa, picante o productos lácteos, ya que pueden intensificar las molestias en algunas personas.

Para calmar los cólicos abdominales, aplicar calor local con una compresa tibia puede ayudar a relajar la zona y reducir la sensación de dolor. Además, descansar lo suficiente permite que el organismo concentre su energía en recuperarse.

En algunos casos, los medicamentos de venta libre pueden disminuir la frecuencia de las evacuaciones, pero deben utilizarse con precaución y siguiendo las indicaciones adecuadas. no se recomienda tomarlos si hay fiebre, sangre en las heces o dolor abdominal fuerte.

Si los síntomas empeoran, duran varios días o aparecen señales como mareos intensos, falta de orina o debilidad extrema, es necesario consultar a un profesional de la salud para recibir una valoración adecuada.