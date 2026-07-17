Así podrás descongestionar la nariz de un niño con 1 ingrediente de cocina

La congestión nasal es algo muy común en las personas y que puede ocasionar resfríos y gripes; pero hay que estar muy atentos a lo que ocurre con los más pequeños y esto se verá reflejado en la dificultad que tendrán para respirar y en una molestia en la nariz. Por eso, no es necesario acudir a medicamentos costosos, sino que con un ingrediente de cocina podrás descongestionar la nariz en cuestión de segundos y que es recomendado incluso por especialistas.

Para saber un poco más de cómo ocurre la congestión nasal, debemos decir que se produce cuando la membrana que cubre la pared interna de la nariz, que es la mucosa nasal, se inflama a causa de la presencia de virus, alérgenos o bacterias; y esto llevará a la inflamación de la zonay que se activen mecanismos en las células de la mucosa que origina la producción de secreción de moco y bloqueará los orificios nasales y que afecta tanto a los más grandes como a los niños.

Cuáles son las causas de una congestión nasal en niños

Por otro lado, como mencionábamos anteriormente, la congestión nasal es un problema muy común en los más pequeños y que se da por varias causas que debemos mencionar, como la presencia de resfríos o virus que provocan una inflamación en las membranas nasales; por alergias estacionales debido a alérgenos; sinusitis que hace referencia a la inflamación de los senos paranasales causando congestión; adeonides agrandadas o por exposición a irritantes.

El ingrediente de cocina para aliviar la congestión nasal

Es por este motivo que los especialistas compartieron cuál es la mejor solución para descongestionar la nariz de los más pequeños y se trata de usar un ingrediente de cocina, en lugar de remedios costosos. Este truco consiste en una cebolla, por lo que tendrás que cortarla en cuatro partes y colocarla cerca de los niños mientras estén durmiendo. Lo que hará este ingrediente de cocina es que debido al fuerte olor que desprende, actuará como analgésico que calmará la irritación e hidratar las mucosas.

Qué otra solución puedes aplicar

No es el único remedio casero que puedes aplicar, ya que podrás aplicar una solución mezclando 500 ml de agua potable con 4, 5 g de sal y realizar un lavado nasal fisiológico que es uno de los remedios caseros que son efectivos para descongestionar la nariz. Para eso, tendrás que acostaral niño boca arriba, echar con una jeringa esta solución por el conducto nasal que queda arriba; realizar este procedimiento varias veces al día y así lograrás el resultado.