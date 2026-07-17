3 ideas para reciclar una playera de fútbol y convertirla en un accesorio original

Las playeras de fútbol suelen guardar grandes recuerdos, llenos de pasiones, por lo que, al pasar de los años, puedes darles una segunda vida y convertirlas en una alternativa útil para que no queden olvidadas en el clóset.

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3 ideas útiles para darles una segunda vida a tus playeras de fútbol favoritas

Antes de optar por desecharlas o arrumbarlas a un cajón olvidado, puedes convertir tu pasión por el fútbol en útiles objetos, como tote bags, accesorios decorativos o ropa de cama. Con estas 3 ideas no solo le darás una segunda oportunidad a tus prendas favoritas, sino que también ayudarás a combatir el deterioro ambiental por medio del reciclaje de ropa.

Tote bag con los colores de tu equipo

Si una de tus playeras favoritas ya no te queda o quieres atesorarla en un objeto útil y práctico, puedes convertirla en una bolsa lista para el día a día.

Tote bag con los colores de tu equipo|Imagen genrada con IA

Funda para cojín con playera de fútbol

Con la tela de tu playera puedes crear una excelente funda para cojín; opta por conservar el escudo y los colores en la parte frontal del mismo, para que las costuras o uniones del cojín sean poco perceptibles. También puedes cambiar el enfoque y priorizar el nombre y número del jugador.

Funda para cojín con playera de fútbol

Llavero o funda para accesorio

Otra idea que puedes llevar a cabo de manera sencilla es utilizar los colores para recubrir alguna funda o correa de llavero. Esta opción puede ser útil en la práctica, además de permitirte aprovechar de mejor manera la tela de la playera.

Llavero o funda para accesorio|Imagen generada con IA

Una playera de fútbol puede ser un gran recuerdo, y si pretendes darle una segunda vida transformándola en objeto cotidiano, toma en cuenta alguna de estas ideas para evitar olvidar en algún cajón tu pasión futbolera.