3 ideas para reciclar una playera de fútbol y convertirla en un accesorio original
Dale una segunda vida a esa playera de fútbol que tanto significa con estas ideas fáciles y originales.
Las playeras de fútbol suelen guardar grandes recuerdos, llenos de pasiones, por lo que, al pasar de los años, puedes darles una segunda vida y convertirlas en una alternativa útil para que no queden olvidadas en el clóset.
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3 ideas útiles para darles una segunda vida a tus playeras de fútbol favoritas
Antes de optar por desecharlas o arrumbarlas a un cajón olvidado, puedes convertir tu pasión por el fútbol en útiles objetos, como tote bags, accesorios decorativos o ropa de cama. Con estas 3 ideas no solo le darás una segunda oportunidad a tus prendas favoritas, sino que también ayudarás a combatir el deterioro ambiental por medio del reciclaje de ropa.
Tote bag con los colores de tu equipo
Si una de tus playeras favoritas ya no te queda o quieres atesorarla en un objeto útil y práctico, puedes convertirla en una bolsa lista para el día a día.
Funda para cojín con playera de fútbol
Con la tela de tu playera puedes crear una excelente funda para cojín; opta por conservar el escudo y los colores en la parte frontal del mismo, para que las costuras o uniones del cojín sean poco perceptibles. También puedes cambiar el enfoque y priorizar el nombre y número del jugador.
Llavero o funda para accesorio
Otra idea que puedes llevar a cabo de manera sencilla es utilizar los colores para recubrir alguna funda o correa de llavero. Esta opción puede ser útil en la práctica, además de permitirte aprovechar de mejor manera la tela de la playera.
Una playera de fútbol puede ser un gran recuerdo, y si pretendes darle una segunda vida transformándola en objeto cotidiano, toma en cuenta alguna de estas ideas para evitar olvidar en algún cajón tu pasión futbolera.