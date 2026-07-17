El desgarrador mensaje del padre de Mauro Menéndez que confirma su muerte: “No puedo hablar. Voy en el avión a buscar su cuerpo”

La inesperada muerte de Mauro Menéndez ha generado mucho revuelo en las redes, en especial al darse a conocer los posibles detalles, generando que el público desee saber más información sobre los sucesos y qué fue lo que generó el deceso. Sin embargo, hasta ahora no se han dado a conocer las causas.

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Recientemente, el padre del joven artista, Osamu Menéndez, sorprendió a todos en sus redes sociales al publicar un desgarrador mensaje, confirmando la muerte de su hijo. Descubre qué fue lo que comentó.

¿Qué fue lo que publicó Osamu Menéndez?

La muerte de Mauro Menéndez se dio a conocer el 16 de julio del 2026 en la noche, pero sus familiares y amigos no han publicado la razón de su inesperado fallecimiento. Sin embargo, su padre, Osamu Menéndez, detallando que la noticia lo tiene completamente destrozado, compartió una fuerte declaración que dejó atónitos a todos en su Facebook:

Voy en el avión a buscar su cuerpo.

Al final del texto el artista agradeció a todos sus fans ante todos los mensajes de condolencia que ha recibido en sus redes sociales, además de compartir el gran cariño que siente por ellos, un desgarrador mensaje que se encargo de confirmar la muerte de su hijo. La publicación ya cuenta con varios mensajes de condolencias, quienes lamentan los hechos y le ofrecen su apoyo ante el momento difícil.

¿Qué le pasó al hijo de Aylín Mujica?

Aunque todavía no hay información confirmada al respecto, se sabe que Mauro Menéndez falleció a los 30 años debido a un infarto causado por una neumonía, detalles que han sido compartidos por varios medios de comunicación, pero sus familiares y amigos no han hablado al respecto. Incluso, su madre, Aylín Mujica, una reconocida actriz cubana no ha dado su declaración sobre el tema.

Hasta el momento, solamente ha sido su padre quien se ha encargado de confirmar la muerte de su hijo con el desgarrador mensaje que ha sorprendido a todos sus fans. Se espera que en los próximos días se de a conocer nuevas actualizaciones al respecto.