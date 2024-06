Esto pasa si publicas una foto de tu boleta electoral después de votar

El próximo domingo, 2 de junio, millones de mexicanos van a salir a las calles a ejercer su voto en las urnas, donde van a elegir a sus representantes por medio del ejercicio de la democracia.

En medio de las campañas y la fecha de las votaciones tan cerca, muchas personas han comenzado a tener algunas dudas, entre ellas: ¿Qué pasa si no ejerces tu voto?

¿Existe una sanción por no ir a las urnas?

Aunque muchas personas no le dan la importancia debida, el voto es un derecho y una obligación para los mexicanos, así lo marca el artículo 35 de la Constitución, donde se habla de que todos tienen la oportunidad de votar, ya que es una obligación cívica.

Sin embargo, aunque el voto es una obligación cívica de los mexicanos, no existe una ley que obligue a los ciudadanos a ir a las urnas el próximo 2 de junio, ya que no existen consecuencias legales para las personas que no salgan a votar.

Es importante mencionar que, el voto es clave para el funcionamiento de la democracia en nuestro país y en cualquier nación del mundo con el mismo sistema.

¿Qué pasa si publicas tu boleta de votación?

De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, existen varias faltas que los ciudadanos pueden hacer en un día de elecciones, mismas que se pueden considerar un delito electoral.

Sin embargo, tomar una foto de la boleta de votación, no es considerado un delito, siempre que el ciudadano no haya sido obligado a hacer para tener evidencia para otra persona.

En caso de ser así, el artículo 7, en su fracción VIII, indica lo siguiente: “Se impondrán de cincuenta a cien días multa y prisión de seis meses a tres años, a quien solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto”.

¿A qué hora abren y cierran las casillas para votar?

El horario establecido para que las personas puedan salir a ejercer su voto, es de las 8:00 a las 18:00 horas, en las 32 entidades del país, aunque se recomienda no dejarlo al último para evitar filas.