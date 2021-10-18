Alessandra Rosaldo defiende a Eugenio Derbez por polémica estatua en Acapulco.

Alessandra Rosaldo lamenta el vandalismo en la estatua de su marido.

La estatua de Eugenio Derbez en Acapulco, Guerrero, fue repudiada y vandalizada por los ciudadanos; por ello Alessandra Rosaldo respondió en defensa de su pareja.

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Eugenio ni sabía, él no pidió una estatua, ni se lo imaginaba mucho menos. Por otro lado, sí me da tristeza, Eugenio no ha hecho más que difundir, promover y hablar bonito de Acapulco, desde siempre

La cantante recordó que el comediante ha hecho muchas cosas por el destino turístico desde hace muchos años.

Fue imagen de Acapulco, hace algunos años, ‘No se aceptan devoluciones’ hasta el día de hoy es la película mexicana hablada en español más exitosa a nivel mundial; se filmó en Acapulco. Eugenio donó todo un fin de semana la taquilla para Acapulco, se reconstruyeron escuelas

Está estrenando además una serie que se llama ‘Acapulco’, que aunque no fue filmada en Acapulco, fue filmada en México; habla de Acapulco y de esos tiempos maravillosos del Puerto de Acapulco. Entonces, claro que nos da tristeza, le da tristeza a él, muchísima

El nuevo reto en su carrera

Alessandra también habló de Melancolía, la película que protagonizó recién en Estados Unidos y en la que comparte créditos con Plutarco Haza y Laura Flores.

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