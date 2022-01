Eugenio Derbez aclara que siempre ha tenido una gran relación con Pati Chapoy.

Recordamos juntos la guerra que se dio entre Eugenio y Ventaneando.

Ventaneando cumple 26 años al aire y en esta especial fecha, Eugenio Derbez reitera la relación cordial que tiene con nuestra querida Pati Chapoy.

“Adoro a Pati, siempre hemos tenido una muy buena relación, yo entiendo cómo es esto, tantos años en este negocio que de repente hay cosas que la gente va a comentar y que la gente va a decir: ‘Oye, honestamente no me gustó esto, tal trabajo de Eugenio no me gustó o tal chiste’. Yo estoy consciente que la comedia cruza líneas que no debe cruzar”, dijo el actor.

Eugenio Derbez reiteró que siempre ha habido mucho cariño con nuestra querida Pati Chapoy y todo el talentoso equipo de Ventaneando a lo largo de su carrera.

Eugenio Derbez recuerda su visita al foro de Ventaneando

Duranta la charla, Eugenio Derbez recordó su visita al foro de Ventaneando y confesó que estaba a punto de no presentarse porque de último momento le dijeron que no debía hacerlo, pero él no quiso quedar mal con el equipo de Ventaneando.

“Fui de los primeros talentos de Televisa, creo que fui el primero que fui a TV Azteca. Aquel día que me presenté en Ventaneando por primera vez en la historia, que era impensable que un talento de Televisa pisara TV Azteca, de repente estando en las puertas, tocando el claxon con la camioneta para entrar, recibo una llamada de un muy muy muy alto ejecutivo... ‘Eugenio aborta la misión'", recordó.

“‘Perdóname, pero no me puedo dar la vuelta y salirme’, le dije pero él me dijo: ‘no me digas eso’, fue un drama en el teléfono”, añadió el actor.

