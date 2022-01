Evaluna Montaner sufre caída en pleno embarazo. (VIDEO)

Evaluna Montaner sufrió una caída en pleno embarazo. La cantante y actriz hizo el anuncio en su cuenta personal de Instagram.

Con un visual que publicó en la red social, la hija de Ricardo Montaner mostró las dolorosas heridas que sufrió a causa del incidente y que fueron atendidas amorosamente por su esposo, Camilo.

Desafortunadamente, Evaluna se lastimó la pierna derecha, específicamente en la zona de la rodilla, no obstante su pareja cura la lesión de manera delicada y visiblemente preocupado.

“Hoy me caí y Camilo me cuida”, dijo la intéprete acerca del incidente que afortunadamente no pasó a mayores, pero preocupó a los fans de ambos cantantes, quienes se preguntaron cómo se encuentra Índigo, el bebé que esperan.

“Y la pancita, ¿cómo está?”, "¿Cómo está Indigo?”, "¿Y el bebé?”, “Espero que estén bien los dos”, “Cuidado con las caídas y el embarazo”, “Cuídate mucho Eva, porque también tenemos que cuidar a Índigo”, fueron algunas de las palabras de sus fans.

Te puede interesar: Estas son las diferencias que existen entre una gripa y Ómicron.

El bebé de Evaluna y Camilo nace a finales de marzo o abril

Evaluna está en la fase final de su primer embarazo, contrario a los diagnósticos de varios médicos que decían que nunca iba poder tener hijos debido a un problema hormonal. Sin embargo, todo parece indicar que su embarazo va viento en popa y ambos están muy sanos hasta el momento.

Según contó Ricardo Montaner en un mensaje de Año Nuevo, Evaluna y Camilo le darán la bienvenida a Índigo “en el mes de abril, final de marzo”.

Hasta el momento, Camilo y Evaluna aún no revelan el sexo del bebé y guardan el misterio para ellos mismos, pero los fans ya tienen la información del abuelo.

También podría interesarte: OV7 está de regreso con gira tras problemas entre sus integrantes.