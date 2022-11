Exatleta azul desea volver al Exatlón y asegura que no hay quinto malo.

El Exatlón México es una competencia en la que muchos desean estar, ya que no solo es un espacio donde pueden mostrar sus habilidades físico-atléticas, sino también un gran escalafón para todos los atletas que participan en el reailty show debido a que muchos de ellos han visto despuntar sus carreras de forma espectacular, por ello, nadie le cierra la puerta a un posible regreso.

Azules recuperan la Villa 360 en espectacular duelo del Exatlón.

En la historia de la competencia más colosal hemos visto a grandes atletas recorrer los diferentes circuitos del Exatlón, algunos de ellos se han convertido en verdaderas leyendas mientras que muchos otros desean hacerse de un lugar en ese selecto grupo, tal es el caso de los deportistas de la presente temporada.

¿Quién es el atleta que desea volver al Exatlón? Uno de los atletas más destacados en la historia del reality deportivo más demandante es David Juárez, mejor conocido como ‘La Bestia’, quien ha estado presente a lo largo de cuatro temporadas y no descarta una quinta participación.

El gimnasta y empresario está dispuesto a regresar cuando se le requiera y declaró momentos antes de viajar a Monterrey que por ahora se está tomando un respiro luego de haber participado en cuatro diferentes temporadas, pero que si lo invitan con gusto regresaría.

“¡Claro que sí regreso!, porque no hay quinto malo y si me invitan, acepto, pese a ser una competencia muy reñida, que dura casi nueve meses de aislamiento, pero al final se disfruta, porque siempre me ha gustado el deporte extremo y, cuando uno sale, uno se da cuenta (de) que, efectivamente, uno disfruta la aventura y el deporte”, declaró el atleta al medio Por Esto!

¿Qué ha sido de David Juárez después del Exatlón?

Como mencionamos anteriormente, David Juárez también es un destacado empresario y actualmente tiene seis cafeterías en Mérida, Yucatán y uno de sus más grandes objetivos es poder montar una cadena de cafeterías a nivel nacional.

El reto parece complicado, pero si hay algo que distingue a ‘La Bestia’ es su entrega, pasión y pundonor, por lo que es probable que alcance su sueño sobre todo porque va con todo y cuenta con el apoyo de su familia.