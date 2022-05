Esto hará Koke Guerrero con su premio de Exatlón: All Star.

Koke Guerrero continúa celebrando con todos los fans tras su campeonato en Exatlón: All Star, pues recientemente ofreció una firma de autógrafos junto a otros atletas de nuestro reality show.

¡Tuvimos una Guerra de Palabras muy colosal con nuestros invitados!

Recuérdese que El Hechicero del Aire rompió récords luego de su participación en el programa, pues se convirtió en el primer atleta en ganar dos temporadas consecutivas.

El bicampeón ganó las ediciones Exatlón: Guardianes vs Conquistadores y All Star, destacando como uno de los atletas más certeros con su tiro.

¿Qué hará Koke con su premio?

Además de que tiene en mente invertir en varios proyectos, Koke Guerrero reveló qué más hará con su premio de Exatlón: All Star.

“Primero que nada quiero ayudar a mis papás porque ellos me han ayudado en todo. Cuando ellos no tenían hacían lo posible para que yo hiciera lo que a mí me gustaba, pagaban mis escuelas aunque no pudieran. Quiero pagarles un poco de lo que ellos han hecho por mí”, comentó el sinaloense a La Razón.

Depués de su paso por Exatlón, el atleta quiere crear contenido para las plataformas digitales y dar a conocer su deporte.

“Quiero empezar a crear contenido y mostrarle a la gente lo que yo soy, lo que me gusta hacer, quiero enseñarles más de mi deporte, de mis viajes y a divertirse para que no miren todo cuadrado, ya que pueden hacer las cosas que quieran de una manera divertida”, declaró al mismo medio de comunicación.

Por último, el atleta pidió paciencia para todos sus fans quienes sueñan con tener un mensaje de él en su bandeja de entrada.

“Quiero que sepan que acabo de salir y que sé que todos tienen cosas que decirme en las redes sociales, pero quiero pedirles que tengan paciencia, yo les quiero contestar a todos así como yo quería que me contestara un David, un Aristeo, una Mati”, concluyó.

