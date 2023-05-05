“Yo entiendo por qué te enamoraste de Andrés": Liliana confiesa qué le dijo su exnovio al terminar la relación.

El Exatlón All Star se encuentra en su recta final y cada vez son menos los atletas que pelearán por un lugar en la Gran Final. Sin embargo, una de las eliminaciones más emotivas tuvo lugar el domingo 30 de abril, cuando Liliana Hernández, campeona de la sexta temporada de la competencia más colosal de la historia se despidió de las playas de República Dominicana y de su amado Andrés Fierro.

Liliana se coronó campeona de la sexta temporada del reality deportivo más demandante de la historia gracias a su buen desempeño y cualidades físico-atléticas que la distinguieron a lo largo de la competencia.

¿Cómo se dio el romance entre Liliana Hernández y Andrés Fierro? Durante la sexta temporada del Exatlón México, Liliana conoció a Andrés Fierro, con quien compartió equipo y formó una gran amistad. Esto desató las sospechas de los fans del reality pues aseguraron que ahí había algo más que una amistad.

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Lo que parecía un secreto a voces se confirmó en el Exatlón All Star pues ambos oficializaron su noviazgo durante las primeras semanas de la presente temporada, desde entonces la pareja tuvo que lidiar con diversos obstáculos; sin embargo, lograron salir airosos, aunque la prueba más difícil llegó ahora que la atleta azul ya no se encuentra en competencia y la distancia entre ambos jugará un papel fundamental.

¿El ex de Liliana terminó con ella?

Días antes de que se oficializara su romance con ‘Velociraptor’, Eduardo Flores, quien era novio de Liliana, compartió un video en redes sociales en donde le deseó el mejor de los éxitos a la atleta pues su relación había llegada a su fin y ya no estaría apoyándola como en otras ocasiones.

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“Hoy solo puedo decirte felicidades, lo lograste campeona, muy pocas personas sabemos realmente todo lo que has vivido para lograr esto, siempre fue mi sueño verte triunfar… Pero también doy gracias por todos esos momentos que me acompañaste, gracias a todas esas experiencias que vivimos, disfrutamos y nos deslumbramos juntos, gracias por esos problemas y discusiones que nos hicieron mejores personas. Gracias por toda esta aventura que viví contigo, llegó el momento de decir adiós o tal vez, hasta pronto”.

“Mi corazón ha estado lleno de lágrimas, es momento de sanar, estas heridas en algún momento se harán cicatrices y serán el recordatorio de todo lo que viví contigo y de mi nuevo aprendizaje en esta vida, amar a veces duele pero es la mejor experiencia del planeta y la viví contigo… Simplemente te amo, te amo y te amaré. Gracias por todo, ¡adiós!”, sentenció.

¿Qué dijo Liliana sobre su ex y la relación que inició con Andrés Fierro?

Luego de su eliminación del Exatlón All Star, Liliana Hernández charló con nuestro querido Carlos Muñoz, mejor conocido como el ‘Chicken’, sobre lo que sucedió en el reality deportivo, el truene con su ex y la relación que inició con Andrés Fierro.

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“Es un tema delicado… creo que mi relación con Lalo antes de entrar ya tenía sus temas, ya habíamos tenido una ruptura y poquito antes de entrar regresamos, o sea, fue como vamos a echarle ganas, me súper apoyó con todo lo que tuviera que ver con mis negocios y se hizo cargo de todo…”, declaró en De lo que UNO se entera y aseguró que lo que se vive en el Exatlón la hizo reflexionar sobre su relación y lo que quería.

“Se empezó a dar esta amistad con Andrés, él se sinceró conmigo de ‘oye, siento esto…’ y yo ‘ok, yo también’, entonces cuando Lalo fue yo le dije siento eso por Andrés, obviamente esto no salió en el programa y yo pedí que me respetaran porque era algo delicado y estoy muy agradecida con la producción por cuidarnos como personas”, agregó.

“Obviamente fue un golpe muy duro porque él fue allá a hacer toda esa tarea que todos los familiares hicieron… para empezar me molestó que no haya ido un familiar y que haya ido él, entonces fue una gran oportunidad para hablar las cosas de frente".

"Yo conozco a Lalo, él es una persona muy inteligente, él sabe moverse de lugar muy rápido y sabía que iba a tener la capacidad de entender lo que estaba pasando, él me dijo ‘yo entiendo por qué te enamoraste de Andrés, han vivido cosas muy similares y pues lo respeto’. Yo sentí mucha paz de haberle dicho lo que sentía por Andrés”, recalcó. Por último, declaró ambos quedaron muy bien y eso le ha hecho mucho bien para poder fluir con Andrés Fierro.