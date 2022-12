Exatlón: Atleta roja rompe en llanto por este motivo.

El Exatlón México cada vez se pone más reñido y el nivel de exigencia se vuelve mayor, de ahí que todos los atletas den lo mejor de sí en todos y cada uno de los circuitos con el fin de otorgarle puntos a sus respectivos equipos.

Emocionante Torneo de Futbol con grandes Leyendas del Exatlón.

Estephanie Solís es una de las atletas más fuertes de su facción; sin embargo, en los últimos días su rendimiento ha venido a menos y se ha visto mermado gracias al cansancio mental y físico.

Por ello, recurrió a Liliana para que el agotamiento no termine por apoderarse de ella, así lo reveló la atleta azul en la Villa 360 donde les confesó a sus compañeros que Solís le había pedido que se enviarán cartas para que la ayudara a meditar.

“Me dice Steph ‘¿Nos podemos empezar a mandar cartitas? Es que quiero preguntarte cosas, siento que tengo mucho que aprender de ti, soy un total fracaso para meditar, quiero que me enseñes”, dijo Liliana a sus compañeros.

Como mencionamos anteriormente, la jugadora de tocho bandera es considerada una de las más fuertes del equipo rojo y la rival a vencer gracias a sus destacadas cualidades físicas, entre las que destacan la velocidad, fuerza y destreza.

Te puede interesar: ¿Nuevo romance? Estephanie le pide a atleta azul enviarse cartas.

¿Por qué rompió en llano Estephanie Solis? Es cierto que la atleta roja es una de las más fuertes, pero también es un ser humano y recientemente salió a relucir su lado más frágil luego de romper en llanto por la impotencia de no haberle podido dar un punto a su equipo.

Solís se midió ante Roberta en el circuito del Aro del Fuego, pero sus dotes físicos no fueron suficientes para doblegar a la atleta azul que terminó llevándose la victoria en la zona de tiro, motivo por el cual Estephanie no pudo con la impotencia y rompió en llanto.

Al final, la atleta roja se desahogó con Valeria por no poder darle el punto a su equipo. “Todos pegaron (en el tótem), dijo Steph, a lo que Valeria le dijo que no se preocupara ya que son tiros nuevos que no habían hecho.

“Me sentí mal porque no pude dar el punto, me frustré porque todos los tiros que hice pegaron en el tótem, pero no lo tiraban y al final de lo presionada que estaba todavía volteé a ver a Roberta y pues tiré mal”, declaró Steph