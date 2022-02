Exatlón: Ernesto responde a polémico mensaje de Duggan. (VIDEO)

Cada día los ánimos se encienden más en Exatlón: All Star. Esta vez Ernesto le gritó a modo de broma a Duggan, pero a ella le pareció algo ofensivo.

Sin embargo, Cázares ya aclaró que su intención jamás fue molestar a Duggy.

“Hoy en la grada hubo como un pequeño malentendido entre Duggan y yo”, recordó el hermano de Aristeo en el capítulo de este jueves en nuestras playas y tierras más demandantes.

“Yo estaba muy sensible del oído de verdad, más que nunca, me duele y de la nada Ernesto gritó innecesariamente, venía saliendo del punto, de no haber dado millones de puntos, venía muy frustrada y estaba como intentando tener un poquito de paz, recapitular qué pude haber hecho mejor o cómo arreglar los aros y de repente, gritó...”, explicó Ximena.

Ernesto asegura que “así es él”

Como respuesta al polémico mensaje de Duggan, Ernesto dijo que “así es él” y no tiene nada en contra de las personas que no les gusta su forma de ser, aunque lo tomen como algo grosero, fuera de lugar o con lo que quiera afectar a alguien.

“Ella termina enojándose cuando yo realmente no lo hice con el afán de molestarla, no lo hice con el afán de: ‘Yo sé que le duele el oído, pero la voy a molestar para que le duela’, no”, aclaró Cázares.

“A mí me gusta la energía que tiene, nada más que Ernesto tiene una voz muy fuerte”, respondió Ximena Duggan a Ernesto.

Por su parte, Cázares se comprometió a tratar de tomar su lado con los compañeros azules que está acostumbrado a ser así más ruidoso, polémico y explosivo y con Duggy, intentará ser más relajado para evitar conflictos más severos en nuestro reality show más demandante.

