Exatlón México | Mejores Momentos | Mono revienta a los Azules tras ganar la Supervivencia: “son llorones” y crece la tensión
La rivalidad se enciende al máximo en Exatlón México: Mono presume el triunfo y lanza un duro ataque contra los Azules, mientras del otro lado Alejandro rompe el silencio y confiesa que ya no soporta la situación.
La tensión explotó en Exatlón México luego de que los Rojos ganaran la primera Supervivencia y Mono celebrara el triunfo llamando “llorones” a los Azules. Aunque el equipo azul aceptó la superioridad rival, Alejandro sorprendió al confesarle a Ernesto: “Los amo, pero ya no los soporto”.