Exatlón: ¿Quién gana el Juego por la Ventaja este viernes 30 de diciembre?

Es viernes y el Exatlón México lo sabe; por ello, no te lo puedes perder en punto de las 19:30 horas, a través de Azteca UNO, pues habrá Juego por la Ventaja, además de que próximamente una de las mujeres no continuará en la competencia más colosal de la historia, ¿será roja o azul?

Azules comparten lo mejor que les pasó este año en el Exatlón.

El reality deportivo más demandante de la historia cada vez se pone más interesante y en las últimas horas les regresó el alma al cuerpo a los integrantes de los Famosos, quienes se mantenían expectantes por saber qué pasaría con Estephanie Solís luego de la aparatosa caída que sufrió.

Te puede interesar: Exatlón: Estos son los deseos de Año Nuevo de los Contendientes.

¿Cómo se encuentra Estephanie Solís? La jugadora de tocho bandera es una de las favoritas para llegar a la Gran Final del Exatlón; no obstante, su permanencia estuvo en riesgo después de que sufriera una fuerte lesión mientras disputaba la Batalla Colosal.

Después de haber sido atendida por los servicios de emergencia, Solís regresó para estar con sus compañeros, aunque todavía no se encuentra al 100% de sus capacidades.

“Me siento adolorida, creo que por eso las caras y los gestos, me duele al apoyar. Fueron unos cuantos puntos los que me pusieron y justo ahorita, que me digan que ganamos, que vamos a estar dos noches fuera; la verdad, es que me llena de emoción. Sentí bonito, que todo mi equipo fuera a verme, se haya preocupado y estoy muy agradecida con la vida, con ellas también, con Dios que me las puso en el camino”, sentenció.

También te puede interesar: Exatlón: Estephanie regresó con sus compañeros tras lesión.

¿Quién ganará el Juego por la Ventaja?

Esta misma noche rojos y azules se verán las caras en el Juego por la Ventaja, por lo que no es un misterio que el cierre de semana suele ser uno de los días más complicados para todos los atletas del Exatlón México.

No será nada fácil el Juego por la Ventaja, pues los Famosos buscarán mantenerse en la cima, pero antes deberán medirse a los Contendientes que intentarán conseguir la ventaja pues se encuentran en inferioridad de integrantes, por lo que la etapa individual será su única salvación.