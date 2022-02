Exatlón: Este es el gesto que tuvo Heber con los rojos y pocos notaron.

Durante su estancia en Exatlón, Heber Gallegos ha tenido gestos muy especiales con sus compañeros rojos, pero pocos fans se han dado cuenta de ello.

El hecho de convivir mucho tiempo juntos, hace que surjan lazos fuertes entre los competidores de Exatlón México, en algunos casos ha sido de amor y en otros de amistad, como es el caso del cariñoso Thunder.

Desde su primera aparición en la tercera temporada ‘Famosos vs Contendientes’, el atleta mostró su carisma y cómo ha creado muy buena relación con algunos de los atletas con los que convive en las playas y tierras más demandantes de Republica Dominicana.

Héctor Gallegos tiene una peculiar forma de mostrar su cariño a sus integrantes favoritos del equipo rojo y esto es tocándoles la oreja para expresar su afecto hacia los deportistas de alto rendimiento de su equipo que se han ganado su corazón.

¿Quién es Heber Gallegos?

Thunder tiene 28 años y es originario de Ojinaga, en el estado de Chihuahua, además es medallista nacional e internacional en atletismo.





¿Qué atletas se han convertido en los favoritos de Heber Gallegos?

Desde Mati Álvarez, hasta Heliud Pulido, Heber ha tenido el especial gesto con sus compañeros para demostrar sus sentimientos.

Además lo hizo con la famosa pareja que se formó durante la segunda temporada de nuestro reality show deportivo, Zudikey Rodríguez y Pato Araujo, con quienes ha forjado una linda amistad.

Sin duda, el hábito que tiene Heber Gallegos con las personas que aprecia, es un gesto conmovedor para expresar su afecto y además es poco común.

El atleta rojo en Exatlón All Star tiene una particular forma de mostrar su afecto hacia sus amigos y seguramente no te habías dado cuenta.

