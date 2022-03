Exatlón: Querida atleta se une a Gloria Murillo y denuncia violencia.

Los usuarios de redes sociales se conmocionaron con el testimonio de Gloria Murillo, atleta de la primera y cuarta temporada de Exatlón, quien denunció a su exnovio por violencia física y psicológica.

A través de un video en su cuenta de Instagram, la deportista regiomontana contó que fue víctima al ser ahorcada, golpeada en la cabeza y estómago por parte de su ex, por ello fue contundente al asegurar que “nunca es tarde para hablar, nunca es tarde para perder por fin el miedo”.

“Nunca nacemos listas o preparadas para vivir este tipo de actos y mucho más difícil es tener el valor de hablar. Hoy, después de ver a miles de mujeres marchar y alzar la voz por sus derechos me siento más fuerte que nunca y NO ME SIENTO SOLA”, expresó.

Las palabras de Gloria Murillo, sin duda, son un apoyo para que más mujeres alcen la voz y expongan a sus agresores, tal es el caso de Isa Delgado, competidora de la segunda temporada de nuestro reality show.

¿Quién es la atleta que se une a Gloria Murillo y denuncia violencia de su expareja?

Con un video en su perfil de Instagram, la representante de natación artística, Isa Delgado, abrió su corazón para contar su experiencia: “Hoy me uno a todas las mujeres que lo han hecho. Viví una relación de cuatro años donde sufrí violencia psicológica y emocional, pensé que como no había un golpe era normal, pero no”.

“En la madrugada desperté con miedo por las represalias que pudieran pasar al haber subido el video así que lo borré, pero no, no tengo que tener miedo, es una realidad lo que me pasó y lo que viví, así que he decidido subirlo de nuevo y no puedo permitir que el miedo se apodere de mi nuevamente como lo hizo durante 4 años”, expresó.

Isa Delgado espera que con este llamado y el de Gloria Murillo más mujeres tenga ese respaldo y cuenten si han sufrido violencia de cualquier tipo.

