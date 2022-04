Exatlón: Así fue el emotivo homenaje que hizo Mati a sus fans. (VIDEO)

El pasado 15 de enero de 2022, Mati Álvarez confesó que recibió el llamado para unirse a la temporada Exatlón: All Star, por lo que realizó una dinámica junto a sus fans antes de partir a las tierras de República Dominicana.

“He aceptado entrar a Exatlón: All Star y una vez más ustedes serán mi fortaleza”, escribió Golden Champion en sus redes sociales, donde pidió a sus fans que comentaran su nombre debajo de un video para integrarlos a una camiseta.

El 1 de febrero de este año, la poblana se llevó una grata sorpresa, pues fueron más de 10 mil comentarios de fans ansiosos por aparecer en una camiseta de Mati.

“Me llevé todos sus nombres en una playera a Exatlón porque esta competencia no solo es por mí, sino por todos ustedes”, dijo la atleta en un segundo video que emocionó a los fans de nuestro reality show.

Mati Álvarez cumple promesa a sus fans

En el programa de esta noche, Mati Álvarez utilizó la camiseta con 10 mil nombres de fans que la han apoyado a lo largo de su paso por Exatlón.

“Antes de venir hice una dinámica muy bonita en donde me iba a traer una playera con todas las personas que comentaron un video muy padre que hice. Más de 10 mil personas se sumaron, los tengo aquí y aquí en la espalda”, declaró desde la fortaleza.

La querida Terminator dejó claro que es una mujer de palabra y que todos sus fans son muy importantes en su vida.

“Amanecí y dije ‘me los quiero poner’, fue de esas veces que necesitas un abrazo. Me la puse y me siento muy bien, me siento con buena vibra, creo que va a ser un día excelente”, dijo.

