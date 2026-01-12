inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Azules defienden y Rojos atacan con todo

La Villa 360 vuelve a colocarse como uno de los escenarios más importantes de la competencia.

Durante La Batalla por la Villa 360, los Azules salieron a defender su territorio mientras los Rojos atacaron con intensidad, en un duelo donde Antonio Rosique apeló a la nostalgia al recordar cómo el paso del tiempo ha convertido a La Villa 360 en una ventaja estratégica fundamental, especialmente en el arranque de cada semana dentro de Exatlón México.

