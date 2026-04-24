Exatlón México | Batalla por La Ventaja | Ventaja decisiva en juego: solo un equipo logra imponerse
En una de las semanas más intensas, la competencia se define por una ventaja clave.
La tensión alcanza su punto máximo en Exatlón México, donde una intensa ventaja se pone en juego y solo uno de los equipos logra quedarse con ella. En medio de una de las semanas más exigentes de la temporada, cada circuito se convierte en una batalla decisiva donde la estrategia, la resistencia y la precisión marcan la diferencia.