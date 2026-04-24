Exatlón México | Mejores Momentos | Equipo Azul no se rinde y mantiene firme su objetivo pese a la mala racha
A pesar de los tropiezos, el equipo se mantiene enfocado en revertir la situación.
El Equipo Azul atraviesa un momento complicado dentro de la competencia, pero lejos de rendirse, mantiene claro su objetivo: darle la vuelta a la mala racha. Con determinación y trabajo en equipo, los atletas buscan reencontrarse con su mejor versión en los circuitos, conscientes de que cada punto puede marcar la diferencia.