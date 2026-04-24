Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | Equipo Rojo y Equipo Azul luchan por salvar a una atleta
Ambos equipos se enfrentan en un duelo clave para proteger a una de las mujeres en riesgo.
La tensión se eleva con la primera batalla por la Supervivencia, donde el Equipo Rojo y el Equipo Azul lo dan todo para evitar la eliminación de una de sus compañeras. Con varias atletas en riesgo esta semana, cada punto se vuelve crucial en un enfrentamiento lleno de presión, estrategia y determinación.