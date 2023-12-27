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FOTOS | Medalla Femenil y espumosa Batalla Colosal de Exatlón México

La medalla femenil se pintó de azul y a su vez la Batalla Colosal fue dominada por el cuadrante celeste en el resbaladizo circuito del Circo en Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

1 Rosique dio la palabra a los atletas que han ganado medalla en Exatlón México.jpg
2 Mujeres saldrán a competir por la presea dorada.jpg
3 El circuito del deshuesadero es el escenario para el duelo.jpg
4 Paulette sale con varios metros de ventaja sobre Lizli.jpg
5 Lizli sale con toda la potencia a la pista.jpg
6 Paulette llega primero a la línea de tiro.jpg
7 Las cosas se emparejan y Lizli sigue en competencia.jpg
8 Macky trata de derribar los pinos con la pelota.jpg
9 Mati tira y se lo lleva.jpg
10 Andrea y Daniela cruzan por la carrocería del Exatlón.jpg
11 Dani va disfrutando del circuito.jpg
12 Pero es Andrea quien tira y revienta con autoridad.jpg
13 Ana Lago es de las últimas competidoras.jpg
14 Lili pasa a la fina con Golden Arm.jpg
15 Lizli se lleva su primera medalla en Exatlón México.jpg
16 Exatlón Circus presenta la Batalla Colosal.jpg
17 El duelo será a 7 puntos y saldrá de los límites de la competencia.jpg
18 El ganador irá a Punta Cana a un parque de aventuras.jpg
19 Thunder abre el circuito y sale con toda la potencia.jpg
20 Heber se atrasa bastante y en el tiro Andrés logra el punto.jpg
21 Paulette trae buen empuje pero no logra dar su punto.jpg
22 Bestia toma una gran ventaja en la pista.jpg
23 A Pato se le dificulta mucho el circuito del circo y se queda atrás.jpg
24 Lizli viene de ganar medalla, pero se atrasa en la zona de espuma y es punto para Ana Lago.jpg
25 El Tepa sale y llega con ventaja a la zona de tiro.jpg
26 Javi lo deja todo luego de no participar por lesión en su dedo.jpg
27 Dani Reza no logra alcanzar a Lili quien obtiene el punto.jpg
28 Daniel le da vida a su equipo con el tercer punto a su equipo.jpg
29 En su siguiente carrera Lili pierde el punto y rojos van recuperando.jpg
30 Javi Cortés se levanta y entrega el punto de la victoria en la Batalla Colosal de Exatlón México.jpg
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1 Rosique dio la palabra a los atletas que han ganado medalla en Exatlón México.jpg
2 Mujeres saldrán a competir por la presea dorada.jpg
3 El circuito del deshuesadero es el escenario para el duelo.jpg
4 Paulette sale con varios metros de ventaja sobre Lizli.jpg
5 Lizli sale con toda la potencia a la pista.jpg
6 Paulette llega primero a la línea de tiro.jpg
7 Las cosas se emparejan y Lizli sigue en competencia.jpg
8 Macky trata de derribar los pinos con la pelota.jpg
9 Mati tira y se lo lleva.jpg
10 Andrea y Daniela cruzan por la carrocería del Exatlón.jpg
11 Dani va disfrutando del circuito.jpg
12 Pero es Andrea quien tira y revienta con autoridad.jpg
13 Ana Lago es de las últimas competidoras.jpg
14 Lili pasa a la fina con Golden Arm.jpg
15 Lizli se lleva su primera medalla en Exatlón México.jpg
16 Exatlón Circus presenta la Batalla Colosal.jpg
17 El duelo será a 7 puntos y saldrá de los límites de la competencia.jpg
18 El ganador irá a Punta Cana a un parque de aventuras.jpg
19 Thunder abre el circuito y sale con toda la potencia.jpg
20 Heber se atrasa bastante y en el tiro Andrés logra el punto.jpg
21 Paulette trae buen empuje pero no logra dar su punto.jpg
22 Bestia toma una gran ventaja en la pista.jpg
23 A Pato se le dificulta mucho el circuito del circo y se queda atrás.jpg
24 Lizli viene de ganar medalla, pero se atrasa en la zona de espuma y es punto para Ana Lago.jpg
25 El Tepa sale y llega con ventaja a la zona de tiro.jpg
26 Javi lo deja todo luego de no participar por lesión en su dedo.jpg
27 Dani Reza no logra alcanzar a Lili quien obtiene el punto.jpg
28 Daniel le da vida a su equipo con el tercer punto a su equipo.jpg
29 En su siguiente carrera Lili pierde el punto y rojos van recuperando.jpg
30 Javi Cortés se levanta y entrega el punto de la victoria en la Batalla Colosal de Exatlón México.jpg
1 Rosique dio la palabra a los atletas que han ganado medalla en Exatlón México.jpg
2 Mujeres saldrán a competir por la presea dorada.jpg
3 El circuito del deshuesadero es el escenario para el duelo.jpg
4 Paulette sale con varios metros de ventaja sobre Lizli.jpg
5 Lizli sale con toda la potencia a la pista.jpg
6 Paulette llega primero a la línea de tiro.jpg
7 Las cosas se emparejan y Lizli sigue en competencia.jpg
8 Macky trata de derribar los pinos con la pelota.jpg
9 Mati tira y se lo lleva.jpg
10 Andrea y Daniela cruzan por la carrocería del Exatlón.jpg
11 Dani va disfrutando del circuito.jpg
12 Pero es Andrea quien tira y revienta con autoridad.jpg
13 Ana Lago es de las últimas competidoras.jpg
14 Lili pasa a la fina con Golden Arm.jpg
15 Lizli se lleva su primera medalla en Exatlón México.jpg
16 Exatlón Circus presenta la Batalla Colosal.jpg
17 El duelo será a 7 puntos y saldrá de los límites de la competencia.jpg
18 El ganador irá a Punta Cana a un parque de aventuras.jpg
19 Thunder abre el circuito y sale con toda la potencia.jpg
20 Heber se atrasa bastante y en el tiro Andrés logra el punto.jpg
21 Paulette trae buen empuje pero no logra dar su punto.jpg
22 Bestia toma una gran ventaja en la pista.jpg
23 A Pato se le dificulta mucho el circuito del circo y se queda atrás.jpg
24 Lizli viene de ganar medalla, pero se atrasa en la zona de espuma y es punto para Ana Lago.jpg
25 El Tepa sale y llega con ventaja a la zona de tiro.jpg
26 Javi lo deja todo luego de no participar por lesión en su dedo.jpg
27 Dani Reza no logra alcanzar a Lili quien obtiene el punto.jpg
28 Daniel le da vida a su equipo con el tercer punto a su equipo.jpg
29 En su siguiente carrera Lili pierde el punto y rojos van recuperando.jpg
30 Javi Cortés se levanta y entrega el punto de la victoria en la Batalla Colosal de Exatlón México.jpg
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