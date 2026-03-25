Lo que vivirá cada signo del zodiaco durante la temporada de Aries

La temporada de Aries comenzó el pasado 21 de marzo y se mantendrá en este signo durante las próximas semanas y hasta el 20 de abril. Por ello, expertos astrólogos revelaron lo que traerán las nuevas alineaciones planetarias a cada integrante del zodíaco.

Este signo de fuego está regido por Marte y su influencia sobre los demás es la energía de acción, renovación e iniciativa. Se les conoce como los guerreros de los signos zodiacales, aunque a veces se dejan llevar por sus impulsos.

Exclusiva: Maricela responde a las críticas por su más reciente concierto: “No hay nada qué hacer cuando el sonido no funciona”

Qué vivirá cada signo del zodíaco durante la temporada Aries

Aries

Es su retorno solar, así que iniciará su año nuevo personal con toda la capacidad para tomar decisiones importantes.

Tauro

Vivirá una etapa de introspección en la que podrá cerrar ciclos pendientes y buscar un equilibrio antes de que el Sol llegue a su signo el mes que viene.

Géminis

Se activarán sus conexiones sociales y se le abrirán nuevas oportunidades para trabajar en equipo.

Aries es un signo del zodíaco que está liderado por el planeta Marte|Pexels: Zelch Csaba

Cáncer

Se enfocará en su carrera y en sus metas a largo plazo. La energía de Aries le dará un impulso para liderar proyectos a nivel profesional.

Leo

Será uno de los signos más fuertes de la temporada, ya que vivirá un periodo de expansión en todos los sentidos.

Virgo

Su enfoque estará en la transformación y en los recursos compartidos. Es buen momento para hacer un análisis de sus finanzas.

Cada signo del zodíaco se verá influenciado por la energía de Aries durante su temporada|Pexels: Pavel Danilyuk

Libra

Esta temporada deberán buscar un equilibrio entre sus necesidades y las de los demás.

Escorpio

La energía se volcará hacia sus rutinas de salud y bienestar, por lo que es el momento perfecto para comenzar con nuevos hábitos.

Sagitario

Es una etapa de mucha creatividad, romance y autoexpresión. Tendrán deseos de explorar y conectar con su yo interior.

Capricornio

Centrarán todas sus energías hacia su vida personal y su familia. Podrán resolver de raíz asuntos que les robaban la paz.

La temporada de Aries trae energía de innovación y liderazgo|Pexels: Mikhail Nilov

Acuario

Es el momento ideal para aprender algo nuevo y mantener una buena comunicación con su entorno.

Piscis

Se enfocarán en sus valores y en sus finanzas personales. Tendrán tiempo para materializar todas las ideas que surgieron las últimas semanas.

