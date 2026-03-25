Lo que vivirá cada signo del zodiaco durante la temporada de Aries
La temporada Aries está aquí y este signo de fuego influirá de diferentes maneras en todos sus compañeros del zodíaco durante las próximas semanas
La temporada de Aries comenzó el pasado 21 de marzo y se mantendrá en este signo durante las próximas semanas y hasta el 20 de abril. Por ello, expertos astrólogos revelaron lo que traerán las nuevas alineaciones planetarias a cada integrante del zodíaco.
Este signo de fuego está regido por Marte y su influencia sobre los demás es la energía de acción, renovación e iniciativa. Se les conoce como los guerreros de los signos zodiacales, aunque a veces se dejan llevar por sus impulsos.
Exclusiva: Maricela responde a las críticas por su más reciente concierto: “No hay nada qué hacer cuando el sonido no funciona”
Qué vivirá cada signo del zodíaco durante la temporada Aries
- Aries
Es su retorno solar, así que iniciará su año nuevo personal con toda la capacidad para tomar decisiones importantes.
- Tauro
Vivirá una etapa de introspección en la que podrá cerrar ciclos pendientes y buscar un equilibrio antes de que el Sol llegue a su signo el mes que viene.
- Géminis
Se activarán sus conexiones sociales y se le abrirán nuevas oportunidades para trabajar en equipo.
- Cáncer
Se enfocará en su carrera y en sus metas a largo plazo. La energía de Aries le dará un impulso para liderar proyectos a nivel profesional.
- Leo
Será uno de los signos más fuertes de la temporada, ya que vivirá un periodo de expansión en todos los sentidos.
- Virgo
Su enfoque estará en la transformación y en los recursos compartidos. Es buen momento para hacer un análisis de sus finanzas.
- Libra
Esta temporada deberán buscar un equilibrio entre sus necesidades y las de los demás.
- Escorpio
La energía se volcará hacia sus rutinas de salud y bienestar, por lo que es el momento perfecto para comenzar con nuevos hábitos.
- Sagitario
Es una etapa de mucha creatividad, romance y autoexpresión. Tendrán deseos de explorar y conectar con su yo interior.
- Capricornio
Centrarán todas sus energías hacia su vida personal y su familia. Podrán resolver de raíz asuntos que les robaban la paz.
- Acuario
Es el momento ideal para aprender algo nuevo y mantener una buena comunicación con su entorno.
- Piscis
Se enfocarán en sus valores y en sus finanzas personales. Tendrán tiempo para materializar todas las ideas que surgieron las últimas semanas.