El ritual de luna que muchas personas están haciendo en 2026

La luna tiene poderes espirituales generosos que ayudan a conectar con nuestro interior y que también son potenciadores de un ritual especial que permite atraer energía positiva a nuestras vidas.

Este 2026 ha comenzado con una nueva tendencia que explica cómo realizar conjuros y encomendarlos a este cuerpo celeste para que sean aún más poderosos. Todo es cuestión de intencionarlos adecuadamente.

El ritual de luna que muchas personas están haciendo

El ritual de luna que ha marcado una nueva tendencia este 2026 es el también llamado Ritual del Salto Cuántico, que adquirió popularidad especialmente después de la Luna de Sangre. Se le considera perfecto para atraer la buena suerte, la abundancia o resultados rápidos en cualquiera que sea nuestra manifestación.

Para llevarlo a cabo se necesita un vaso de vidrio que debe ser llenado con agua potable, después agregarás una cucharada de azúcar para simular el "endulzamiento" de tus intenciones y que estas se vean potenciadas por la energía lunar.

El primer paso del ritual de la luna es llenar un vaso de vidrio con agua potable|Pexels: Simon Petereit

Posteriormente, en una hoja de papel escribirás todos tus deseos y metas por cumplir durante las próximas semanas. Doblaras el papel y lo pondrás debajo del vaso con agua.

Para utilizar la energía de la luna necesitarás "cargarlo" durante toda una noche. Esto se consigue poniendo el vaso bajo la luz del satélite. Ya sea en un balcón, en una ventana o al aire libre.

A la mañana siguiente, lo primero que deberás hacer es beber el agua de luna que cargaste previamente, aegurándote de tener en mente todos tus deseos y el sentimiento de agradecimiento por las bendiciones que te llegarán pronto.

El vaso con agua debe cargarse con la energía de la luna durante toda la noche|Pexels: Pixabay

De acuerdo con expertos en el mundo de la espiritualidad. Este es uno de los rituales más poderosos para poder concretar nuestras manifestaciones. Puedes repetirlo cada ciclo lunar y verás cómo se cumplen todos tus sueños.

La idea de "cargar" con energía de la luna no es nueva, e incluso existe un ritual específico para atraer el amor, que se consigue poniendo un cuarzo rosa bajo la luz del satélite y usándolo como amuleto.