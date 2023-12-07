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FOTOS | Arrasador Duelo Internacional en Exatlón México

Luego del juego por el territorio, la noche no estuvo del lado del equipo tricolor. Estados Unidos arrasó con un fuerte marcador en Exatlón México.

Por: Zoé Navarrete

1 Rojos salieron a defender la posición de privilegio.jpg
2 Azules necesitan una victoria si o sí luego de perder en la semana.jpg
3 Jawy abre el circuito del fin de mundo en Exatlón México.jpg
4 Pero es Capitán Araujo el que abre el marcador rojo.jpg
5 Diana está dispuesta a darlo todo por su equipo.jpg
6 Andrea tira muy bien y entrega el primer punto azul.jpg
7 A toda velocidad sale Andrés.jpg
8 Heliud tira y gana el segundo punto.jpg
9 Macky toma algo de ventaja en la pista pero Nat le da la vuelta en la zona de tiro.jpg
10 Dani Corral pierde contra el poderoso brazo de Big Papi.jpg
11 Giovana trata de generar velocidad.jpg
12 Mati lo tiene y lo gana, cae el cuarto punto rojo.jpg
13 Viene Edgar contra Javi a dejarlo todo.jpg
14 El Tepa remata y sube el marcador a favor de su equipo.jpg
15 Viene Ana haciendo un estupendo circuito, lanza y gana.jpg
16 La Bestia lanza, tira y vence a Corral.jpg
17 Lizli demuestra su tiro de poder y entrega el cuarto punto azul.jpg
18 Heliud tira para ganar y la Villa 360 permanece del lado rojo.jpg
19 Inicia el primer duelo internaciones de Exatlón México.jpg
20 Arranca la competencia con Heliud Pulido. ¡El primer punto es para Estados Unidos!.jpg
21 Viene Terminator con toda la potencia, pero pierde el punto.jpg
22 La cuarta carrera va por Andrea, pero es su contrincante Yamilet quien sube la pizarra.jpg
23 Nataly sale a luchar, pero Mira clava el aro y gana.jpg
24 Big Papi suelta el brazo pero no es suficiente para dar el punto.jpg
25 Por fin Lili mete tiro y cuelga el primer punto tricolor.jpg
26 Pulido le da vida al equipo mexicano y entrega el segundo punto.jpg
27 Mati responde, tira y gana.jpg
28 Pato busca la remontada pero no logra buenos tiros con la bolsa de arena.jpg
29 Paulette busca su oportunidad pero Estados Unidos sigue arrasando en la competencia.jpg
30 ¡La noche no ha sido para el equipo tricolor en Exatlón México! Estados Unidos se lleva la victoria.jpg
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1 Rojos salieron a defender la posición de privilegio.jpg
2 Azules necesitan una victoria si o sí luego de perder en la semana.jpg
3 Jawy abre el circuito del fin de mundo en Exatlón México.jpg
4 Pero es Capitán Araujo el que abre el marcador rojo.jpg
5 Diana está dispuesta a darlo todo por su equipo.jpg
6 Andrea tira muy bien y entrega el primer punto azul.jpg
7 A toda velocidad sale Andrés.jpg
8 Heliud tira y gana el segundo punto.jpg
9 Macky toma algo de ventaja en la pista pero Nat le da la vuelta en la zona de tiro.jpg
10 Dani Corral pierde contra el poderoso brazo de Big Papi.jpg
11 Giovana trata de generar velocidad.jpg
12 Mati lo tiene y lo gana, cae el cuarto punto rojo.jpg
13 Viene Edgar contra Javi a dejarlo todo.jpg
14 El Tepa remata y sube el marcador a favor de su equipo.jpg
15 Viene Ana haciendo un estupendo circuito, lanza y gana.jpg
16 La Bestia lanza, tira y vence a Corral.jpg
17 Lizli demuestra su tiro de poder y entrega el cuarto punto azul.jpg
18 Heliud tira para ganar y la Villa 360 permanece del lado rojo.jpg
19 Inicia el primer duelo internaciones de Exatlón México.jpg
20 Arranca la competencia con Heliud Pulido. ¡El primer punto es para Estados Unidos!.jpg
21 Viene Terminator con toda la potencia, pero pierde el punto.jpg
22 La cuarta carrera va por Andrea, pero es su contrincante Yamilet quien sube la pizarra.jpg
23 Nataly sale a luchar, pero Mira clava el aro y gana.jpg
24 Big Papi suelta el brazo pero no es suficiente para dar el punto.jpg
25 Por fin Lili mete tiro y cuelga el primer punto tricolor.jpg
26 Pulido le da vida al equipo mexicano y entrega el segundo punto.jpg
27 Mati responde, tira y gana.jpg
28 Pato busca la remontada pero no logra buenos tiros con la bolsa de arena.jpg
29 Paulette busca su oportunidad pero Estados Unidos sigue arrasando en la competencia.jpg
30 ¡La noche no ha sido para el equipo tricolor en Exatlón México! Estados Unidos se lleva la victoria.jpg
1 Rojos salieron a defender la posición de privilegio.jpg
2 Azules necesitan una victoria si o sí luego de perder en la semana.jpg
3 Jawy abre el circuito del fin de mundo en Exatlón México.jpg
4 Pero es Capitán Araujo el que abre el marcador rojo.jpg
5 Diana está dispuesta a darlo todo por su equipo.jpg
6 Andrea tira muy bien y entrega el primer punto azul.jpg
7 A toda velocidad sale Andrés.jpg
8 Heliud tira y gana el segundo punto.jpg
9 Macky toma algo de ventaja en la pista pero Nat le da la vuelta en la zona de tiro.jpg
10 Dani Corral pierde contra el poderoso brazo de Big Papi.jpg
11 Giovana trata de generar velocidad.jpg
12 Mati lo tiene y lo gana, cae el cuarto punto rojo.jpg
13 Viene Edgar contra Javi a dejarlo todo.jpg
14 El Tepa remata y sube el marcador a favor de su equipo.jpg
15 Viene Ana haciendo un estupendo circuito, lanza y gana.jpg
16 La Bestia lanza, tira y vence a Corral.jpg
17 Lizli demuestra su tiro de poder y entrega el cuarto punto azul.jpg
18 Heliud tira para ganar y la Villa 360 permanece del lado rojo.jpg
19 Inicia el primer duelo internaciones de Exatlón México.jpg
20 Arranca la competencia con Heliud Pulido. ¡El primer punto es para Estados Unidos!.jpg
21 Viene Terminator con toda la potencia, pero pierde el punto.jpg
22 La cuarta carrera va por Andrea, pero es su contrincante Yamilet quien sube la pizarra.jpg
23 Nataly sale a luchar, pero Mira clava el aro y gana.jpg
24 Big Papi suelta el brazo pero no es suficiente para dar el punto.jpg
25 Por fin Lili mete tiro y cuelga el primer punto tricolor.jpg
26 Pulido le da vida al equipo mexicano y entrega el segundo punto.jpg
27 Mati responde, tira y gana.jpg
28 Pato busca la remontada pero no logra buenos tiros con la bolsa de arena.jpg
29 Paulette busca su oportunidad pero Estados Unidos sigue arrasando en la competencia.jpg
30 ¡La noche no ha sido para el equipo tricolor en Exatlón México! Estados Unidos se lleva la victoria.jpg
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