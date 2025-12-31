Exatlón México | Medalla Femenil | Último día del año, máxima presión: así se vive la batalla femenil de Hoy en la novena temporada

La semana 14 de Exatlón México ofrece una de las competencias más simbólicas de la temporada, luego de que Antonio Rosique diera la bienvenida a las atletas en el último día del año con una batalla femenil cargada de presión, emoción y significado, donde el mensaje fue claro: “ganar es dominar el momento”, una frase que resume lo que está en juego para cada competidora que busca cerrar el ciclo anual con una victoria que refuerce su confianza dentro de la novena temporada.