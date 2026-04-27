Exatlón México | Mejores Momentos | ¡Golpe inesperado! El Equipo Rojo pierde la ventaja, pero ya prepara su revancha

El Equipo Rojo arrancó con el pie izquierdo tras un tiro que no les favoreció, perdiendo así una ventaja que era clave en este punto de la competencia. El golpe fue duro, pero lejos de venirse abajo, los Rojos ya trabajan en una nueva estrategia para enfrentar las próximas batallas. Con la presión encima y la recta final cada vez más cerca, deberán ajustar su juego y demostrar de qué están hechos si quieren recuperar terreno en Exatlón México.