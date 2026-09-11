¡Emotiva Navidad! Big Papi habló de sus sueños en Exatlón México
Big Papi no se guardó nada y habló de sus sueños de cara al inicio de la Serie por la Navidad en Exatlón México; Daniel Corral también habló de su familia.
Big Papi no se guardó nada y habló de sus sueños de cara al inicio de la Serie por la Navidad, mientras que Daniel Corral dejó claro que siempre apoyará a su familia. Heber Gallegos rompió en llanto y habló de los tragos amargos que ha vivido en las demandantes playas del Exatlón México durante estas fechas.