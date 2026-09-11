Supervivencia II de Exatlón México | Programa 6 | 12 noviembre 2023

En la “Barrica Metálica”, Lilí, “Triple Jumper” tuvo una sesión de terapia, ya que no la estaba pasando bien estos últimos días y necesitaba tener una plática, la cual ya la dejó más tranquila, pues ella contó que ha tenido problemas de inseguridad por situaciones que ha vivido en su relación con Andrés, “Velocirraptor”, donde confesó que hace algunos meses él estuvo mensajeándose con otra mujer y ella se había enterado por lo que él le pidió perdón. Además, en esta temporada, le estaba pasando algo parecido con otra compañera y ella se sentía insegura, pero a partir de esta platica ella comentó que estaba decidida a salir adelante.

Jawy confesó que ir a las playas del Exatlón era un sueño que quería cumplir desde hace mucho tiempo, además le contó a su equipo que su objetivo es mostrar otra de las facetas de Jawy; mientras que Ernesto contó que cuando Jawy llegó varios traían una imagen diferente de él por sus apariciones en otros proyectos, sin embargo, Ernesto, “Niño Maravilla” confirmó que las apariencias engañaban y Jawy era una persona totalmente diferente a lo que ellos creían.

En las comodidades de la Villa 360°, Diana Laura le contó a Pato un poco de su vida, donde ella desde muy pequeña se hizo cargo de sus hermanos ya que sus papás se separaron. Pato le dijo que le echara muchas ganas, que era normal el sentirse así, extrañar su vida y a los de afuera, pero ellos estaban en las playas del Exatlón cumpliendo un objetivo, un sueño y tenía que dar todo de ella.

También fue un día muy importante, Mati Álvarez, festejó su cumpleaños en las tierras y playas de Exatlón y todos los atletas le cantaron las mañanitas y le dieron un pastel de festejo. Mati es una de las atletas que por 5 años ha estado en Exatlón y ha sido motivación para muchas generaciones.

En el 1er enfrentamiento se enfrentaron en un circuito de deslizamientos y fue el 2do juego por la supervivencia. Todo se definió en la zona de tiros donde tenían primero que colocar una empanada sobre una plataforma colgante y posterior colgar un aro.

La máxima autoridad, mencionó que, terminando el 1er enfrentamiento, tendría que informarles algo trascendental por lo que tenían que dar todo en este 2do juego de la serie por la superviviencia.

A pesar de la dificultad del circuito y lo desafiante que fuera para cada uno de los atletas, ambos equipos dieron todo por su equipo, pero solo el Equipo Rojo llegó a ser el ganador, por lo que 2 atletas del equipo Azul, los de menor rendimiento en la tabla serían los asignados a la competencia por la eliminación.

Rosique mencionó que 2 atletas Azules tenían que abatirse uno a uno en el duelo de eliminación, sin embargo, entendía que era una nueva era por lo que les dio un aviso muy importante, pues a pesar de que tuvieran que competir en el juego de eliminación, la máxima autoridad amplió el periodo de adaptación por lo que el próximo domingo sí o sí tendremos al 1er eliminado.

En el 2do enfrentamiento, a pesar de que ningún atleta del equipo azul será eliminado, la persona que pierda si o si, sin importar su rendimiento de la 2da semana del Exatlón, tendrá que estar en zona de riesgo y el próximo domingo defenderá su estadía en esta competencia.

Javier, “Big Papi” tuvo una decisión complicada, pues por haber ganado el circuito por el porcentaje, tenía que quitar un 3% en el rendimiento de alguno de sus compañeros y sumarlo a su rendimiento para definir a los 2 atletas que se enfrentarían en el duelo de eliminación. Javi tomó la decisión de restarle 3% en su rendimiento a Jawy por lo que la tabla se actualizó y los 2 atletas con menor rendimiento que tuvieron que enfrentarse en el duelo por el repechaje del Exatlón fueron Ernesto Cázares y Javier Cortés.

En este circuito, ambos iniciaron con 5 créditos y el atleta que perdiera todos sus créditos sería el atleta que por reglamento tendrá que estar el próximo domingo en el duelo de eliminación. En la zona de tiros ambos tenían 2 boleadoras que tenían que colgar en un triángulo inverso que se encontraba en una base con movimiento.

Ambos atletas dieron todo en el circuito, sin embargo, Ernesto logró una mejor competencia en el duelo por el repechaje y entro a la siguiente semana del Exatlón con tranquilidad, mientras que Javi Cortés estará en zona de riesgo y enfrentará la batalla por la permanencia el próximo domingo.

