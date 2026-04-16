Exatlón México | Avance | Ventaja clave en juego y la caída de Jazmín enciende alarmas dentro de la semana 29
Una caída… y una ventaja que puede cambiarlo todo dentro de la novena temporada de Exatlón México.
El avance de Exatlón México anticipa un episodio de alta tensión con una de las últimas ventajas importantes en juego. Jazmín sufre un tropiezo que enciende las alertas, mientras La Batalla por La Supervivencia coloca a las mujeres en riesgo. La competencia entra en una fase decisiva donde cualquier error podría cambiar el rumbo de la temporada.